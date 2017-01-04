Vatandaş soruyor: İncirlik kimin üssü?

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Fırat Kalkanı harekatı, 135. güne girerken, DEAŞ’a yönelik oparasyonda, koalisyon güçlerinden yeterli destek gelmemesi tepkileri artırıyor. Özellikle İncirlik Üssü’nden kalkan ABD öncülüğündeki koalisyon uçaklarının Türk Ordusuna yeterli desteği vermemesi ‘İncilirlik o zaman neden kullandırılıyor’ sorusunu akıllara getirdi. 15 Temmuz darbe girişiminde İncirlik Üssü’nden kalkan hain uçaklara yine bu üsten kalkan uçaklar tarafından yakıt temin edildiği belirlenmiş ve kamuoyundan ‘İncirlik kapatılsın’ talepleri yükselmişti. Türkiye DEAŞ terörüyle savaşta şehitler verirken, DEAŞ’la mücadele gerekçesiyle kullanıma açılan Üs›ten kalkan ABD uçaklarının Türkiyeye destek vermemesi yeniden benzer talepleri gündeme getirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Halkımız da o zaman diyor ki bunları niye tutuyorsunuz İncirlik üssünde. DEAŞ’a karşı operasyonda hava desteği vermeyeceksen o zaman ne işe yarayacaksın?” derken, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, “Arzu edilen desteği vermiyorsunuz. Bu da kamuoyunda sizin DEAŞ ile mücadelede samimiyetinizin sorgulanmasına İncirlik’in de sorgulanmasına sebep oluyor” ifadelerini kullandı.

SURİYE’DEKİ ATEŞKES

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul Ortaköy’deki terör saldırısını düzenleyen kişinin kimliğinin belirlendiğini bildirdi. Suriye’de Türkiye ve Rusya garantörlüğündeki ateşkes sürecine değinen Çavuşoğlu, tarafların ateşkese uyması durumunda 23 Ocak’ta Astana müzakerelerin başlayacağını bildirdi. Çavuşoğlu, 9-10 Ocak’ta Rusya’dan uzmanların Dışişleri Bakanlığına gelerek Astana sürecini planlayacaklarını dile getirdi.

Çavuşoğlu, YPG’li unsurların hala Münbiç’te olduğunu bildiklerini belirterek, bunu da her defasında ABD’den muhataplarına hiç çekinmeden söylediklerini ifade etti.

GÜVEN BUNALIMI VAR

Çavuşoğlu, ABD’nin başından beri hemfikir olduğunu fakat şu ana kadar sözünü tutamadığını ya da tutmak istemediğini belirtti. Çavuşoğlu, “ABD bizim için çok önemli bir müttefik. Her alanda işbirliğimiz var. Ama bir gerçek var şu anda; güven bunalımı.” ifadesini kullandı. Bakan Çavuşoğlu, güven bunalımının birtakım sebepleri olduğunu söyleyerek, ABD’nin Münbiç’te verdiği sözü tutmadığını ve YPG’ye silah verdiğini kaydetti. ABD’nin silah vererek, müttefikini bir terör örgütüne tercih ettiğini ifade eden Çavuşoğlu, bu silahlarında PKK’nın elinde yakalandığını belirtti.