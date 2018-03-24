Vatanına ve milletine aşık bir lider: Muhsin Yazıcıoğlu

Genç Ülkücüler Hareketi'ne katılarak 1968'de siyasete adım atan, 1993'te de Büyük Birlik Partisi'ni (BBP) kuran Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının üzerinden 9 yıl geçti.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Muhsin Yazıcıoğlu 31 Aralık 1954 tarihinde Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Elmalı köyünde doğdu.

İlk ve orta öğrenimini Şarkışla'da tamamlayan Yazıcıoğlu, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ni bitirdi.

Siyasete 1968'de Şarkışla'da Genç Ülkücüler Hareketi'ne katılarak adım atan Yazıcıoğlu, 1972'de Ankara'ya geldikten sonra Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nde görev yapmaya başladı. Yazıcıoğlu, önce Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcılığı, sonrasında da Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Muhsin Yazıcıoğlu 1978'de yoluna Ülkücü Gençlik Derneği'nin Kurucu Genel Başkanı olarak devam etti. 1980'de ise artık Genel Başkan Müşaviri olarak MHP'deydi.

7,5 yıl cezaevinde kaldı

1980 askeri darbesi, birçok kişi gibi Yazıcıoğlu için de dönüm noktası oldu. Yazıcıoğlu, "MHP ve ülkücü kuruluşlar davası" sanığı olarak yargılandığı dava sırasında 5,5 yılı hücrede olmak üzere 7,5 yıl Mamak Cezaevi'nde kaldı, dava sonunda Yazıcıoğlu, herhangi bir ceza almadı.

Vatan ve millet aşığı Yazıcıoğlu, tüm yaşadıklarına rağmen 1987'de yine milletine hizmet için siyasete kaldığı yerden devam etti. Milliyetçi Çalışma Partisi'nin Genel Sekreter Yardımcılığı görevine geldi.

Partiyle yol ayrımı

1991 genel seçimlerinde milletvekili adayı olan ve Sivas'tan milletvekili seçilen Muhsin Yazıcıoğlu, 1992 yılında partisiyle yol ayrımına geldi. "Siyasi anlayışımız uyuşmuyor" diyerek bir grup arkadaşıyla Milliyetçi Çalışma Partisi'nden ayrılan Yazıcıoğlu, 1993'te Kurucu Genel Başkanı olduğu BBP'yi kurdu.

Muhsin Yazıcıoğlu, 24 Aralık 1995 erken genel seçimlerde ANAP'la yaptıkları ittifakla yeniden Meclis'e girdi. 1996'da ANAP'tan istifa ederek, yeniden BBP'ye döndü.

BBP'nin seçimi protesto etmesi nedeniyle, partiden istifa eden Yazıcıoğlu, 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılan seçimlerde Sivas'tan bağımsız milletvekili olarak seçildi ve TBMM'ye girerek seçimden önce bıraktığı Genel Başkanlık görevini yeniden devraldı.

"İlk kez helikopter kiralayarak miting yapıyoruz"

BBP, tüm imkansızlıklara rağmen 2009 Mart'ında yapılacak yerel seçimlerde iddialıydı.

"Hazine'den yardım almadan siyaset yapan tek partiyiz. İlk defa helikopter kiralayarak miting yapıyoruz. Seçimlerde iddialıyız." diyen Genel Başkan Yazıcıoğlu'nun da içinde bulunduğu helikopter, 25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş mitinginin ardından Yozgat'ta yapacağı mitinge giderken, Göksun ilçesi yakınlarında düştü.

Düşen helikopterde bulunan İHA Sivas muhabiri İsmail Güneş, 112 Acil Servis'i arayarak bacağının kırık olduğunu, BBP Sivas il Başkanı Erhan Üstündağ'ın sesini duyduğunu, İl Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya'dan ve pilot Kaya İstektepe'den ses gelmediğini, Muhsin Yazıcıoğlu'nu ise göremediğini bildirdi.

Bölgede yapılan arama çalışmaları sonrasında kazadan 48 saat sonra helikopterin enkazı ile Muhsin Yazıcıoğlu dahil 5 kişinin cansız bedeni köylüler tarafından Kes Dağı Kurudere Kanlıçukur mevkisinde bulundu.

Yazıcıoğlu, ölümünden 6 gün sonra 31 Mart 2009'da Kocatepe Camisi'nden son yolculuğuna uğurlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki törende, Yazıcıoğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşının üzeri çiçeklerle donatıldı. Cenaze törenine basın mensupları dahil 700 bin kişinin katıldığı belirtildi.

Cenazesi, vasiyeti üzerine Ankara'daki Taceddin Dergahı'na gömüldü. Ölümünün ardından Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismi Sivas'ta ve Anadolu'nun birçok şehrinde cadde, park, okul ve vakıflara verildi.

Sivaslılar emanetine sahip çıktı

Ölümünün ardından çok sevdiği memleketi Sivas, Yazıcıoğlu'nun kurduğu partisine sahip çıktı.

29 Mart 2009'da yapılan yerel seçimlerde Sivas artık Yazıcıoğlu'nun partisine emanetti.

Sivaslılar sandık başına gitti ve BBP'nin adayı Doğan Ürgüp'ü büyük bir farkla belediye başkanlığına seçti.

"Üşüyoruz Reis..."

Muhsin Yazıcıoğlu, siyasetçi kimliğinin yanı sıra şair kimliği ile de tanınıyordu. Mamak Cezaevi'nde bulunduğu dönemde yazdığı "Üşüyorum" başlıklı şiir ise ölümünden sonra adeta simge haline geldi.

Yazıcıoğlu'nun naaşının, helikopter düştükten 48 saat sonra karların üzerinde bulunması, sevenlerine "Üşüyorum" şiirini hatırlattı.

Yazıcıoğlu'nun şiirinde, "...Huzur dolu içimde / Ben sonsuzluğu düşünüyorum / Ey sonsuzluğun sahibi, sana ulaşmak istiyorum / Durun kapanmayın pencerelerim / Güneşimi kapatmayın / Beton çok soğuk, üşüyorum..." dizeleri yer almaktaydı.

"Namlusunu millete çevirmiş tanka selam durmam"

BBP'nin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun, siyasi yaşamı boyunca yaptığı bazı açıklamalar siyasete damga vurdu.

1980 askeri darbesinin 7,5 yıl cezaevine mahkum ettiği Yazıcıoğlu, siyasi yaşamı boyunca darbelere her zaman karşı çıktı. 28 Şubat darbesine karşı duran liderlerden biri olan Muhsin Yazıcıoğlu'nun söylediği "Ordu gözbebeğimizdir ancak namlusunu millete çevirmiş tanka selam durmam." sözü, o dönem ve sonrasında darbelere karşı adeta simge haline geldi.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun "Bir saniyesine bile hükmedemediğimiz bir dünya için, bu kadar fırıldak olmaya gerek yok."Firavun'a karşı çıkmak yetmez, Musa'nın yanında olmak gerekir.", "Ben devlete, millete kurşun sıkanlara değil, 'Ben okumak istiyorum' diyenlere af istiyorum." ve "Kan dökmeyi seven bir millet değiliz ancak söz konusu vatan ise dünyanın şah damarını keseriz" sözleri de siyasete damga vurdu.

Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberinde 5 kişinin vefat ettiği helikopter kazasının ardından suikast iddiaları ortaya atılsa da olay tam olarak aydınlatılamadı. Kazanın bir suikast olduğu iddiası gündemdeki yerini korurken, helikopterin enkazına 48 saat sonra ulaşılması ve bu süre zarfında yaşananlar da bu ihtimali destekledi. Kazayla ilgili açılan yargı süreci devam ediyor.