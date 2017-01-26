Vatansever taksici çılgına çevirdi

Alman Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir’in Türk taksiciye tehdit ettiği ve teklif ettiği bahşişi reddedince gerilim yaşandığı belirtilmişti. Ahaber’e konuşan Taksici Mehmet Kurt, taksisine binen Cem Özdemir ile arasında yaşananları şu sözlerle anlattı; “Kendisini aldım ve gideceği yeri bana bildirdi. Gideceği yere sakin bir şekilde gittik. Ücret 17 Euro tuttu, o bana 20 Euro uzattı ve 19 Euro fatura kesmemi istedi. Ben ona 17 Euro fatura kestim ve 3 Euro ile beraber ona iade ettim. Döndüm ona şöyle söyledim; sizin paranızda şehitlerin hakkı ve kanı var. Ben sizden bahşis almayacağım.

ÇOK HİDDETLENDİ

Kendisi acayip bir şekilde hiddetlendi. Lütfen Cem Bey demeye kalmadı; ismimi falan istedi. Sizin gibi diktatörlere tapacak insanlar değilim dedi. Hiddetli bir şekilde gitti. “Berlinli bir taksicinin, verdiği bahşişi, “O parada şehit kanı var” diyerek geri çevirmesi üzerine çılgına dönen Cem Özdemir, Taksiciler Odası ve Taksiciler Birliği’ne bir şikayet mektubu yazdı. Taksiciler Odası Başkanı Leszek Nadolski ise, Berlin’deki taksicilerin sadece yüzde 10’unu temsil ettiklerini belirterek, yapacak bir şeyleri olmadığını söyledi. Özdemir mektubunda olayı şöyle anlattı: “Gideceğim yere gelince, taksiciye parayı ödedim, bir de bahşiş bıraktım. Ama şoför, ‘Bu parada, darbe girişiminde ölen Türk şehitlerinin kanı var’ diyerek bahşişi reddetti.”

Berliner gazetesine konuşan Özdemir, Berlinli taksicilerin Türk kökenli milletvekilleri ve Can Dündar gibi gazetecileri de hedef aldığını iddia etmişti.