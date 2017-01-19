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Aylin Nazlıaka kendini kürsüye kelepçeledi

TBMM'deki anayasa görüşmeleri sırasında bağımsız vekil Aylin Nazlıaka, kendini Meclis kürsüsüne kelepçeledi. Nazlıaka eylemini sonlandırmayınca oturuma ara verildi.

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Anayasa değişikliği görüşmeleri sırasında eski CHP'li, bağımsız vekil Aylin Nazlıaka kendisini kürsüsündeki mikrofona kelepçeledi.

OTURUMA ARA VERİLDİ

Tutuklu vekillerin oy kullanmasına izin verilip verilmemesi konusundaki tartışma esnasında kürsüye çıkan Nazlıaka, kendini buradaki mikrofona kelepçeledi. Nazlıaka, TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı'nın tüm ikazlarına rağmen kürsüden inmeyince oturuma ara verildi.

Bahçekapılı'nın Nazlıaka'ya "tamam Sayın Nazlıaka, yeterince basına konu oldunuz, size söz hakkı vermedim, lütfen yerinize geçin" şeklinde tepki gösterirken, vekiller arasında da tartışmalar yaşandı.

 

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sonuna kadar evet19.01.2017 20:59
halkına ve milletine güvenmeyenlerden başka ne beklenir.Ne yaparsanız yapın bu milletin önünü kesemeyeçeksiniz
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nurtekin19.01.2017 19:30
Bu CHP'li Teröristlerin Görüşmeleri Engellemek için Başvurmadığı Yöntem Kalmadı !.Yarın Kürsüye Bomba Koyup havaya .Uçururlar ise Şaşırmayın...
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