Aylin Nazlıaka kendini kürsüye kelepçeledi
TBMM'deki anayasa görüşmeleri sırasında bağımsız vekil Aylin Nazlıaka, kendini Meclis kürsüsüne kelepçeledi. Nazlıaka eylemini sonlandırmayınca oturuma ara verildi.
Anayasa değişikliği görüşmeleri sırasında eski CHP'li, bağımsız vekil Aylin Nazlıaka kendisini kürsüsündeki mikrofona kelepçeledi.
OTURUMA ARA VERİLDİ
Tutuklu vekillerin oy kullanmasına izin verilip verilmemesi konusundaki tartışma esnasında kürsüye çıkan Nazlıaka, kendini buradaki mikrofona kelepçeledi. Nazlıaka, TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı'nın tüm ikazlarına rağmen kürsüden inmeyince oturuma ara verildi.
Bahçekapılı'nın Nazlıaka'ya "tamam Sayın Nazlıaka, yeterince basına konu oldunuz, size söz hakkı vermedim, lütfen yerinize geçin" şeklinde tepki gösterirken, vekiller arasında da tartışmalar yaşandı.
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