Anayasa Mahkemesi HDP'li Hezer ve Sarıyıldız'ın başvurusunu reddetti
TBMM'nin HDP'li milletvekilleri Sarıyıldız ve Hezer'in milletvekilliklerinin düşürülmesi kararına yapılan itiraz AYM tarafından reddedildi.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız ile Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün milletvekilliklerinin düşürülmesine ilişkin TBMM Genel Kurulu'nda alınan kararın iptal istemini oy birliğiyle reddetti.
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