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Anayasa Mahkemesi HDP'li Hezer ve Sarıyıldız'ın başvurusunu reddetti

TBMM'nin HDP'li milletvekilleri Sarıyıldız ve Hezer'in milletvekilliklerinin düşürülmesi kararına yapılan itiraz AYM tarafından reddedildi.

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Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız ile Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün milletvekilliklerinin düşürülmesine ilişkin TBMM Genel Kurulu'nda alınan kararın iptal istemini oy birliğiyle reddetti.

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