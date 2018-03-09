Ver elini Afrin

Zeytin Dalı Harekatı’nın 48’inci gününde Afrin yolu üzerindeki en önemli engel de aşıldı. Şiddetli çatışmalar sonucu Cinderesi terörist gruplardan kurtarıldı. Şehre Kuzey, Güney ve Batı olmak üzere 3 koldan giren Mehmetçik ve ÖSO, PYD/PKK’lı teröristlere ağır darbe vurdu. Çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun ardından belde de arama-tarama ve bombalı tuzak temizliği başladı. Teröristlerin Cinderesi’nde yaşayan sivilleri canlı kalkan yapmak için Afrin’e zorla götürüldüğü ortaya çıktı.

5 KİLOMETRE KALDI

Afrin kırsalında da 3 köy daha terör örgütlerinden temizlendi. Mazrea, Maariski ve Kifirmis köylerinde kontrolün sağlandığı, Mehmetçik›in Afrin merkeze doğru ilerleyişinin devam ettiği öğrenildi. Bölgedeki çok sayıda el yapımı patlayıcı da imha edildi. Son köy Mazrea’dan Afrin merkezine yaklaşık 5 kilometre kaldığı bildirildi. Kadı köyde de teröristlerle şiddetli çatışmaların sürdüğü bildirildi. Operasyonun 48. Gününde öldürülen terörist sayısı da 3089’a ulaştı.

SIRA MABATLI’DA

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ’ın işgalindeki Afrin’de 5’i belde merkezi, 122’si köy, 30’u kritik nokta olmak üzere toplam 157 bölgeyi kontrol altına aldı.Afrin, bir ilçe merkezi ile Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 belde merkezinden oluşuyor. Henüz Mabatlı beldesine yönelik operasyonlara başlanmadı.

BÜYÜK SEVİNÇ

Öte yandan Teröristlerden kurtarılan köylerdeki sivillere gıda yardımına da başlandı. Köylerdeki Arap, Türkmen ve Kürt kökenli siviller, teröristlerden kurtuldukları için büyük sevinç yaşadı. Halk günlük yaşamına hızla dönmeye başladı.

SİVİLLERE BOMBALI TUZAK

Terör örgütü YPG/PKK’nın sivillere kurduğu bombalı tuzağı TSK’ya ait insansız hava aracı (İHA) görüntüledi. Sırtlarında Kalaşnikov taşıyan iki terörist, Afrin’in Kurayriyah köyünde sivillerin çıkışına engel olmak için yola el yapımı patlayıcı döşedi. Teröristler daha sonra bölgeden uzaklaşırken bir süre köyden ayrılan kadın ve çocuklardan oluşan 36 sivili taşıyan kamyonet, YPG/PKK›nın ilk EYP’sine çarpıp hasar gördü. Duran kamyonetten inen çocuklar ise teröristlerin döşediği diğer EYP’ye bastı. Patlamada üç aylık bir bebek ve 2 çocuk hayatını kaybetti. Olaydan yaralanan Muhammed Nur Alo, “Kafirler yola bomba döşemişler. Araçtakilerin çoğu kadın ve çocuklardan oluşuyordu. Yazık değil mi? 2 oğlum ve beraberlerinde bir kızım şehit oldu” dedi. Kurayriyah sakini Hüseyin Mansur da “Bize yaptıkları için onları dünya ahiret affetmeyeceğiz. PKK’dan zulüm gördük. Araplara çok farklı davranırlardı. Biz Arabız. Birlik olduk. O yüzden bize daha da sert davrandılar. Bu teröristlerin işini bitirn. Yettiler artık” diye konuştu.