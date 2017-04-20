Verdiği örnek yalan çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, partisinin grup toplantısında anlattığı, Anayasa Mahkemesinin 2014’teki Bitlis’in Güroymak ilçesindeki seçimlerde mühürsüz oy pusulalarını geçersiz saydığı yönündeki iddialarının tamamen asılsız olduğu ortaya çıktı. Söz konusu kararın Güroymak’la değil, Merisn’le, ilçe seçimiyle değil, müşavir odasındaki kararla alakalı olduğu belirtildi. Mali müşavir ve bağımsız denetçi İsmail Taşpınar, bahsedilen kararın Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının seçimine ait kendisinin bireysel başvurusu olduğunu, bu başvurunun da o dönem zaten reddedildiğini söyledi.Eski Mersin AK Parti İl Başkanı da olan Taşpınar, Kılıçdaroğlu’nun 18 Nisan Salı günkü grup toplantısında, Anayasa Mahkemesinin 2014’te Güroymak ilçesindeki seçimlerde mühürsüz oy pusulalarını geçersiz saydığı yönünde 6 Şubat 2014 tarihli bir karardan bahsettiğini bildirdi.

HİÇ BİR İLGİSİ YOK

Gazetecilerin kararla ilgili aramasıyla haberdar olduğunu aktaran Taşpınar, şöyle devam etti: “Anladım ki 6 Şubat 2014’te Anayasa Mahkemesinin seçimlerle ilgili bir kararı var. O da benim bireysel başvurumla ilgili. Bu karardan başka da o gün başka bir Anayasa Mahkemesi kararı yok. 6 Şubat 2014 tarihli kararın Bitlis’le, Güroymak’la, oy pusulasıyla, mühürle bir alakası yok.” l MERSİN