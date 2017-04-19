Vesayet cephesi Bahçeli'den intikam almak istiyor

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini içeren anayasa değişikliğinin 16 Nisan’da kabul edilmesini hazmedemeyen bazı çevreler, referandumda MHP’lilerin ‘Evet’i desteklemediği algısını yaymaya başladı. FETÖ’nün yoğun desteğiyle 15 Temmuz öncesi partiyi ele geçirmek isteyen ancak bunda başarılı olamayan MHP muhalifleri, Türkiye’de yeni bir çağın kapısını aralayan sistemin faturasını Devlet Bahçeli’ye kesme telaşına düştü. Bahçeli’nin ‘Evet’ çağrısına MHP tabanının çoğunluğunun uymadığını iddia eden bu kesimler, MHP Lideri’nin meşruiyetini sorgulayarak kendilerine yeni alan açmaya çalışıyor. AK Parti-MHP ittifakını 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri’nde ulaşılan oy oranlarıyla yorumlayan muhalifler, ittifakın referandumda beklenen başarıyı elde edemediğini, bunda MHP’lilerin ‘Evet’ yerine ‘Hayır’ tercihinin etkili olduğunu iddia ediyor.

İTTİFAKI BOZMA ÇABASI

Milletvekili seçimleriyle referandumun çok farklı dinamikler taşıdığını kasten gözden kaçıran vesayet odakları, “Türk milliyetçileri ‘hayır’ dedi” propagandası yayıp, Bahçeli’ye karşı yeniden mevzi kazanmanın hesabını yapıyor. ‘Hayır’ demekle ‘milliyetçilerin’ fiilen FETÖ, PKK gibi terör örgütleriyle yanyana durduğu gerçeğini de perdeleyen muhalifler, sözkonusu kampanyayla AK Parti-MHP birlikteliğini bozmaya çalışıyor. MHP yönetimi, başlatılan kirli propagandayı, “MHP’yi hedef alarak AK Parti ile yapılan işbirliğini bozmak istiyorlar” sözleriyle değerlendiriyor.

SİYASİ SİMSARLAR İŞBAŞINDA

Kriz mühendislerinin işbaşında olduğunu belirten MHP kaynakları, “Referandumda ‘hayır’ propagandaları başarılı olmadı. ‘Evet’ karşıtı çabalar, sonuçların açıklanmasının ardından da devam etti. Bundan sonraki süreçte uyum yasaları çıkacak, iç tüzük çıkacak. AK Parti ile MHP bu süreçte de uzlaşı içerisinde olacak. Bu uzlaşma sürecini baltalama stratejisi yürütüyorlar” ifadelerini kullandı. Referandumu siyasi partilerin geçmişte aldıkları oylar açısından değerlendirmek ve buradan siyasi sonuçlar çıkarmaya çalışmanın doğru olmadığını belirten MHP’liler, 16 Nisan için MHP’nin gösterdiği çabayı gölgelemek isteyen ‘siyasi simsarlar’ın bulunduğunu vurguluyor. Parti yönetimi, ‘referandumun kaybedeni’ olarak MHP’yi göstermeye çalışan çevrelerin partiye operasyon peşinde olduklarını belirtiyor. (Yeni Şafak)