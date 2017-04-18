Vesayetsiz Türkiye
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni öngören Anayasa düzenlemesi, yüzde 51.4 oyla kabul edildi ve Türkiye, yeni bir döneme girdi. İlk etapta 3 madde hemen yürürlüğe konulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan isterse AK Parti’ye üye olabilecek. HSYK’nın adı ve yapısı değişecek, 2019’da yürürlüğe girecek diğer değişiklikler için uyum yasaları çıkarılacak. Yeni Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne adım adım merhaba diyecek.
16 Nisan referandumunda halkın büyük bir çoğunluğunun “Evet” demesiyle birlikte Türkiye’deki yönetim sistemi değişti. Düzenlemeyle yapılan değişiklikler özetle şöyle:
HSYK HSK OLUYOR
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’ndaki ‘yüksek’ ifadesi çıkartıldı. Yeni adıyla Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) üye sayısı 22’den 13’e düşürülecek İki daire halinde çalışacak HSK’nın başkanı yine Adalet Bakanı olacak. Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kurulun doğal üyesi sayılacak. HSK’nın 4 üyesi Cumhurbaşkanı, 7 üyesi TBMM tarafından seçim sonuçları kesinleştikten sonra 30 gün içinde seçilecek. Üyeler dört yıl için seçilecek. Süresi biten üyelere bir kez daha seçilme hakkı verilecek. Seçimler, üyelerin görev süresinin dolmasından önceki 30 gün içinde yapılacak. Üyeliklerin görev süresi dolmadan herhangi bir sebeple boşalması durumunda da yine 30 otuz gün içinde, yenileri için seçime gidilecek.
BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ YARGI: Yargı yetkisi, Türk milleti adına ‘Bağımsız ve tarafsız’ mahkemelerce kullanılacak.
ASKERİ MAHKEMELER KALDIRILIYOR: Disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulamayacak. Ancak savaş halinde, asker kişilerin görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli askeri mahkemeler kurulabilecek. Askeri yargıda görevli hakim ve savcılar, HSK tarafından normal mahkemelere gönderilecek
VEKİL SAYISI ARTIYOR: 550 olan milletvekili sayısı 600’e çıkarıldı.
SEÇİLME YAŞI: 25 olan seçilme yaşı 18’e düşürüldü.
CUMHURBAŞKANI VE TBMM SEÇİMLERİ: TBMM ve Cumhurbaşkanı seçimleri 5 yılda bir aynı gün yapılacak.
TBMM YASA YAPACAK: Kanun koyma, değiştirme ve kaldırma yetkilerine TBMM sahip olacak. Ayrıca TBMM, bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerini görüşüp kabul edecek. Para basılmasına ve savaş ilânına karar verecek. Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulacak, Üye sayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilân edebilecek.
ARAŞTIRMA VE SORUŞTURMA YETKİSİ: TBMM denetim yetkilerini, araştırma, genel görüşme, soruşturma ve yazılı soru yollarıyla kullanacak. Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi edinmek için yapılan incelemeden ibaret olacak. Toplumu ve Devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konuda, TBMM Genel Kurulu’nda genel görüşme açılacak.
BAKANLAR KURULU ANAYASA’DAN ÇIKARILDI: ‘Başbakan’, ‘Bakanlar Kurulu’, ‘Sıkıyönetim’, ‘Tasarı’ gibi mevcut uygulamada olup, Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ortadan kalkacak olan kurum ve unvanlar Anayasa’dan ayıklanıyor.
TÜM SEÇİMLER 2019’DA: Yeni sistemle birlikte, ilk seçimler 2019’da yapılacak. 3 Kasım 2019’da milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri birlikte yapılacak. Seçimin yapıldığı tarihe kadar Cumhurbaşkanı ve milletvekilleri görevine devam edecek. TBMM’nin erken seçim kararı alması durumunda ise hem milletvekilliği, hem de Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gidilecek.
YASALAR 6 AY İÇİNDE DEĞİŞECEK: Anayasa değişikliğinin referandumda kabul edilmesiyle TBMM, 6 ay içinde hem İçtüzüğü değiştirecek, hem de gerekli olan uyum yasalarını çıkartacak.
Cumhurbaşkanının kararnameyle yapması gereken değişiklikler de yine aynı sürede yapılacak. Uyum yasaları çıkarılıncaya kadar Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu ve Başbakan’a ait yetkileri kullanacak.
SEÇİMDE 1 YIL KURALI: Seçim yasalarında yapılan değişikliklerin bir yıldan sonra uygulanabileceğine ilişkin kural, yapılacak ilk seçimlerde uygulanmayacak.
SALT ÇOĞUNLUK SINIRI: TBMM, Cumhurbaşkanı’nın veto ettiği herhangi bir yasayı, en az 301 oyla kabul ederse tekrar geri gönderebilecek.
YAŞ’IN ATTIĞI ASKERLER GERİ DÖNEMEYECEK:Yüksek Askeri Şura(YAŞ) kararları, idari ve terfi bakımından yargıya kapatılıyor. YAŞ tarafından TSK’dan atılan askerler bir daha geri dönemeyecek.
JANDARMA MGK’DAN ÇIKIYOR: Milli Güvenlik Kurulu’nun(MGK) yapısı da değiştiriliyor. Jandarma Genel Komutanı, MGK üyeliğinden çıkartılıyor. Yeni dönemde, MGK, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarından oluşacak.
CUMHURBAŞKANI’NIN ÖZELLİKLERİ VE YETKİLERİ LARANACAK NİTELİKLER
Cumhurbaşkanı, 40 yaşını doldurmuş, yüksek öğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip, Türk vatandaşı olanlar arasından, doğrudan halk tarafından seçilecek. Cumhurbaşkanı’nın görev süresi 5 yıl olacak ve fazla iki defa seçilebilecek.
VEKİLLİĞİ SONA ERECEK:Siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5’ini almış olan siyasi partiler ile en az yüz bin seçmen Cumhurbaşkanı adayı gösterebilecek. Cumhurbaşkanı seçilen milletvekilinin TBMM üyeliği sona erecek.
TEK ADAY KALIRSA REFERANDUM GİBİ OLACAK:Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilecek. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılacak. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış iki aday katılacak ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilecek. İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir sebeple seçime katılmaması halinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılacak. İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde, bu oylama referandum şeklinde olacak. Aday, geçerli oyların salt çoğunluğunu aldığı takdirde Cumhurbaşkanı seçilecek. Seçimlerin tamamlanamaması halinde mevcut Cumhurbaşkanı yenisi seçilinceye kadar görevine devam edecek.
DEVLETİN VE YÜRÜTMENİN BAŞI:Cumhurbaşkanı’nın görev ve yetkilerini düzenleyen Anayasa’nın 104. Maddesi’nde değişiklik getiren maddeyle, Cumhurbaşkanı Devletin başı sayılacak. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı’na ait olacak. Cumhurbaşkanı, Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk Milleti’nin birliğini temsil edecek; Anayasa’nın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin edecek.
TBMM’NİN AÇILIŞINDA KONUŞABİLECEK:Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü TBMM’de açılış konuşmasını yapacak. Kanunları yayımlayacak, gerektiğinde kanunları tekrar görüşülmek üzere TBMM’ye geri gönderecek. Kanunlar ve TBMM İçtüzüğü’yle ilgili Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açabilecek.
YARDIMCILARINI VE BAKANLARI ATAYACAK:Yardımcıları ile bakanları atayıp görevlerine son verebilecek. Üst düzey kamu yöneticilerini atayıp görevlerine son verme yetkisine de sahip olacak. Milletlerarası antlaşmaları imzalayıp yayınlayacak.
ANAYASA’YI HALKIN OYUNA SUNABİLECEK:Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları halkoyuna sunacak. Milli güvenlik politikalarını belirleyecek ve gerekli tedbirleri alacak. Başkomutan sıfatıyla temsil edeceği Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kullanılmasına karar verecek.
KARARNAME ÇIKARILABİLECEK:
Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda kararname çıkarabilecek. Anayasa’da kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda kararname çıkaramayacak. Kanunların uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarma yetkisine de sahip olacak. Cumhurbaşkanı’na tanınan kararname çıkarma yetkisi 2019’dan itibaren uygulamaya girecek. Kamu kurum ve kuruluşlarının görev, sorumluluk ve yetkileri Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenecek.
400 GİZLİ OYLA YÜCE DİVAN:Cumhurbaşkanı hakkında, milletvekili sayısı 600’e çıkacağı için, 301 milletvekilinin imzasıyla soruşturma önergesi verilebilecek 360 milletvekilinin oyuyla soruşturma komisyonu kurulacak. 400 milletvekilinin gizli oyuyla da Yüce Divan’da yargılanma kararı alınabilecek.
YARDIMCISI VEKALET EDECEK:Seçildikten sonra bir veya daha fazla yardımcı atayabilecek. Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir sebeple boşalması halinde, 45 gün içinde seçim yapılacak. Yenisi seçilene kadar yerine yardımcısı vekâlet edecek ve Cumhurbaşkanı’na ait yetkileri kullanacak. Genel seçime bir yıl veya daha az bir zaman kalmışsa TBMM seçimi de Cumhurbaşkanı seçimi ile birlikte yenilenecek. Genel seçime bir yıldan fazla bir zaman varsa seçilen Cumhurbaşkanı TBMM seçim tarihine kadar görevine devam edecek.
KARŞILIKLI SEÇİM KARARI:TBMM, üye tamsayısının 5’te 3 üç çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verecek. Bu halde milletvekili genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılacak. Cumhurbaşkanı’nın seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde de yine iki seçim aynı gün olacak. Cumhurbaşkanı, ikinci dönemindeyken TBMM tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, bir defa daha aday olabilecek.
OHAL YETKİSİ:Sıkıyönetim uygulaması Anayasa’dan kaldırılıyor ve Olağan Üstü Hal uygulaması ilan etme yetkisi Cumhurbaşkanı’na veriliyor. Cumhurbaşkanı, savaş, savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, seferberlik, ayaklanma, Cumhuriyet’e karşı kuvvetli bir kalkışma, milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması, afet, tehlikeli salgın hastalık ya da ağır ekonomik bunalımın ortaya çıkması halinde ülkenin tamamında veya bir bölgesinde süresi 6 ayı geçmemek üzere Olağanüstü Hal ilan edebilecek. Cumhurbaşkanı’nın ilan edeceği OHAL kararı, aynı gün TBMM’ye sunulacak.
TBMM, Cumhurbaşkanı’nın talebiyle her defasında 4 ayı geçmemek üzere bu süreyi uzatabilecek. Savaş hallerinde bu 4 aylık süre aranmayacak.
BÜTÇESİNİ ÇIKARACAK: Cumhurbaşkanı Bütçe Kanunu teklifini, mali yılbaşından en az 75 gün önce, TBMM’ye sunacak. Teklif Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek. Komisyonun 55 gün içinde kabul edeceği metin TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek mali yılbaşına kadar karara bağlanacak. Bütçe Kanunu’nun süresinde yürürlüğe konulamaması halinde, Geçici Bütçe Kanunu çıkarılacak. Geçici Bütçe Kanunu’nun da çıkarılamaması durumunda, Bütçe Kanunu kabul edilinceye kadar bir önceki yılın bütçesi yeniden değerleme oranına göre artırılarak uygulanacak.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.