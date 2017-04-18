Vesayetsiz Türkiye

16 Nisan referandumunda halkın büyük bir çoğunluğunun “Evet” demesiyle birlikte Türkiye’deki yönetim sistemi değişti. Düzenlemeyle yapılan değişiklikler özetle şöyle:

HSYK HSK OLUYOR

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’ndaki ‘yüksek’ ifadesi çıkartıldı. Yeni adıyla Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) üye sayısı 22’den 13’e düşürülecek İki daire halinde çalışacak HSK’nın başkanı yine Adalet Bakanı olacak. Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kurulun doğal üyesi sayılacak. HSK’nın 4 üyesi Cumhurbaşkanı, 7 üyesi TBMM tarafından seçim sonuçları kesinleştikten sonra 30 gün içinde seçilecek. Üyeler dört yıl için seçilecek. Süresi biten üyelere bir kez daha seçilme hakkı verilecek. Seçimler, üyelerin görev süresinin dolmasından önceki 30 gün içinde yapılacak. Üyeliklerin görev süresi dolmadan herhangi bir sebeple boşalması durumunda da yine 30 otuz gün içinde, yenileri için seçime gidilecek.

BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ YARGI: Yargı yetkisi, Türk milleti adına ‘Bağımsız ve tarafsız’ mahkemelerce kullanılacak.

ASKERİ MAHKEMELER KALDIRILIYOR: Disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulamayacak. Ancak savaş halinde, asker kişilerin görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli askeri mahkemeler kurulabilecek. Askeri yargıda görevli hakim ve savcılar, HSK tarafından normal mahkemelere gönderilecek

VEKİL SAYISI ARTIYOR: 550 olan milletvekili sayısı 600’e çıkarıldı.

SEÇİLME YAŞI: 25 olan seçilme yaşı 18’e düşürüldü.

CUMHURBAŞKANI VE TBMM SEÇİMLERİ: TBMM ve Cumhurbaşkanı seçimleri 5 yılda bir aynı gün yapılacak.

TBMM YASA YAPACAK: Kanun koyma, değiştirme ve kaldırma yetkilerine TBMM sahip olacak. Ayrıca TBMM, bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerini görüşüp kabul edecek. Para basılmasına ve savaş ilânına karar verecek. Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulacak, Üye sayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilân edebilecek.

ARAŞTIRMA VE SORUŞTURMA YETKİSİ: TBMM denetim yetkilerini, araştırma, genel görüşme, soruşturma ve yazılı soru yollarıyla kullanacak. Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi edinmek için yapılan incelemeden ibaret olacak. Toplumu ve Devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konuda, TBMM Genel Kurulu’nda genel görüşme açılacak.

BAKANLAR KURULU ANAYASA’DAN ÇIKARILDI: ‘Başbakan’, ‘Bakanlar Kurulu’, ‘Sıkıyönetim’, ‘Tasarı’ gibi mevcut uygulamada olup, Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ortadan kalkacak olan kurum ve unvanlar Anayasa’dan ayıklanıyor.

TÜM SEÇİMLER 2019’DA: Yeni sistemle birlikte, ilk seçimler 2019’da yapılacak. 3 Kasım 2019’da milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri birlikte yapılacak. Seçimin yapıldığı tarihe kadar Cumhurbaşkanı ve milletvekilleri görevine devam edecek. TBMM’nin erken seçim kararı alması durumunda ise hem milletvekilliği, hem de Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gidilecek.

YASALAR 6 AY İÇİNDE DEĞİŞECEK: Anayasa değişikliğinin referandumda kabul edilmesiyle TBMM, 6 ay içinde hem İçtüzüğü değiştirecek, hem de gerekli olan uyum yasalarını çıkartacak.

Cumhurbaşkanının kararnameyle yapması gereken değişiklikler de yine aynı sürede yapılacak. Uyum yasaları çıkarılıncaya kadar Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu ve Başbakan’a ait yetkileri kullanacak.

SEÇİMDE 1 YIL KURALI: Seçim yasalarında yapılan değişikliklerin bir yıldan sonra uygulanabileceğine ilişkin kural, yapılacak ilk seçimlerde uygulanmayacak.

SALT ÇOĞUNLUK SINIRI: TBMM, Cumhurbaşkanı’nın veto ettiği herhangi bir yasayı, en az 301 oyla kabul ederse tekrar geri gönderebilecek.

YAŞ’IN ATTIĞI ASKERLER GERİ DÖNEMEYECEK:Yüksek Askeri Şura(YAŞ) kararları, idari ve terfi bakımından yargıya kapatılıyor. YAŞ tarafından TSK’dan atılan askerler bir daha geri dönemeyecek.

JANDARMA MGK’DAN ÇIKIYOR: Milli Güvenlik Kurulu’nun(MGK) yapısı da değiştiriliyor. Jandarma Genel Komutanı, MGK üyeliğinden çıkartılıyor. Yeni dönemde, MGK, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarından oluşacak.