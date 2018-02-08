Villa satışı ihanetin hemen ardından

Şüpheli avukatların Can Dündar ile Cumhuriyet gazetesinde soruşturma konusu olan MİT TIR’ları haberinin 29 Mayıs 2015’te yayınlanması kapsamında ilişkileri olduğuna yer verildi. İddianamede, “Can Dündar’ın, Ankara Karakusunlar Mahallesi’nde bulunan konutunu 2013 Eylül ayında 1 milyon 500 bin bedelle satışa çıkardığı ancak satamadığı, 29 Mayıs 2015’te MİT’e ait tırların durdurulmasıyla ilgili haberden kısa bir süre sonra 25 Haziran 2015’te bu konutunu tapu kayıtlarına göre 1 milyon 500 bin lira bedelle şüpheli Bekir Mustafa Yılmaz’a sattığı anlaşılmıştır” denildi. Şüphelilerin FETÖ/PDY adına faaliyet yürüttükleri, deşifre olmamak için kod adı kullandıkları, örgüt adına yapılan toplantıları çok büyük bir gizlilik içinde yürüttükleri belirtilen iddianamede Dündar ailesinden konutu nakit satın alan şüpheli Bekir Mustafa Yılmaz’ın diğer şüpheli Sönmez Ahi ile aynı hukuk bürosunda çalıştığı ve birlikte hareket ettikleri vurgulandı. Şüpheli Sönmez Ahi’nin aynı zamanda bacanağı olan şüpheli A. Tarık Çilekçi’nin FETÖ elebaşı Gülen’in uzun yıllar hizmetinde bulunduğu belirtildi.