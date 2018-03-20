Virgülü koyduk sıra noktaya geldi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AFRİN OPERASYONUNUN SÜRECEĞİNİ AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye’de düzenlenen Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura töreninde, Kuzey Irak’taki terör örgütü PKK hedeflerine yönelik de operasyon yapılacağının sinyalini verdi. İşte Erdoğan’ın mesajları…

- FETÖ TEMİZLİĞİ: İçindeki FETÖ’cüleri en hızlı ve kararlı şekilde temizleyen kurum yine adalet teşkilatımız oldu. Bu temizliğin yol açtığı boşluğun doldurulması konusunda atılan adımları en başından beri takdirle takip ettim, ediyorum. Fakat ben bittiğine henüwz inanmıyorum. Adeta metastaz yapmış, bunların temizlenmesi gerekiyor.

- SINIRLARI KAPAMADIK: Çevremizdeki komşularımızın başı dara düştüğünde birilerinin yaptığı gibi sınırlarımızı kapatıp kendi keyfimize bakmadık. Suriye’den 3.5 milyon, 500 bin Irak’tan, bunların hepsi bizim misafirimiz oldu. Bu riskin altına girmekte bir an bile tereddüt etmedik. Hiç kimseyi zalim rejimin veya terör örgütlerinin eline bırakmadık. Eğitim, sağlık başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarını karşıladık.

- AB’YE MESAJ; DÜRÜST OL: Ülkemizdeki sığınmacılara sağladığımız bu imkanlar her türlü takdirin üzerindedir. Bize verilen sözler ise maalesef tutulmamıştır. Serbest dolaşım söylendi, yapılmadı. 3 milyar euro + 3 milyar euro destek söylendi, kasamıza giren 850 milyon eurodur. Adeta yokuşa sürüyor. Vereceksen ver. Bizi oyalama. Bu milletin bir şahsiyeti var, izzeti var, onuru var. Verecekseniz verin, vermeyecekseniz dürüst olun, “veremeyeceğiz” deyin. İlla proje diye ısrar edilmesi biz iyi niyetli değil. Paranın üzerine yatacaklarsa kendileri bilir.

- 3622 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ: Afrin’de 3622 terörist etkisiz hale getirilmiş vaziyette. Dün sabah 08:30’da son operasyon yapıldı ve Afrin’e selalar okunmaya başladı, şu anda da iş bitti mi derseniz bitmedi, bütün ÖSO, bizim askerimizle birlikte oradaki bomba vs. terörist olabilir, bunların araması devam ediyor. Emin bir belde oluncaya, olduğuna inandığımız ana kadar... Oranın halkı oraya huzur içinde girmiş olacaklar. Şu anda girmeye başladılar. Virgülü koyduk, inşallah şimdi noktayı koyacağız. Bununla kalmayacak, uzantısı var. Zira bizim derdimiz teröristlere karşı temizlik harekatını gerçekleştirmek.

- SİNCAR’A GİRER, TEMİZLERİZ: Terörle mücadelemizde konsept değişikliğine gitmiş olduk. Sınırlarımız içinde de teröristleri boş bırakamazdık. Onları da tamamen imha etmeyi sürdürüyoruz. Suriye’deki operasyonun başarısı terör koridorunun önünü kesmeye yönelikti. Ulusal ve uluslararası hukuk gözetilerek bu adımlar atıldı. Dün Afrin şehir merkezini kontrol altına alarak harekatın en önemli aşaması geride kaldı. Ardından Münbiç, Resulayn, Kamışlı şeklinde koridoru ortadan kaldırana kadar süreç devam edecek. Kuzey Irak’taki terör kamplarını da kontrolümüz altına alarak, zira merkezi yönetime söyledik, Sincar, halledecekseniz siz halledin, halledemiyorsanız bir gece ansızın Sincar’a gireriz, oradaki PKK’lıları da temizleriz. Eğer dostsak, kardeşsek bize gerekli kolaylığı sağlayacaksanız.Bu iş çok daha uzarsa yeni bir Zeytin Dalı da orada olur.

- RAKKA VE MUSUL’UN FOTOĞRAFI: Afrin’deki operasyonumuz şu günlerde hedefine ulaşmıştır fakat önemli olan, şimdi ben bir Musul’un son fotoğraflarını izliyorum, Rakka’nın video kayıtlarını izliyorum, Irak’ın güney bölgelerine kadar video kayıtlarını izliyorum, bir de Afrin’de kayıtları izliyorum. Neredeyse binalarda hiç tahribat yok gibi. Ama oralarda ne kadar yatırım yapılacak da oralar ayağa kalkacak. Biz yıkmaya, yakmaya değil, ihya etmeye geliyoruz. Farkımız bu.

- KORKAK TAVUKLAR: Biz bundan sonra da azami titizlikle bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Teröristlerin oyunlarını birer birer ortaya döktüğümüz halde hala onlara kulak verenlerin körelmiş gözleri bizi yolumuzdan döndüremeyecekler. Biz Afrin ve diğer bölgelerdeki mücadeleyi sadece kendi güvenliğimiz için değil, aynı zamanda oralarda yaşayan Arap, Kürt, Türkmen kardeşlerimizin hakları için de yürütüyoruz. MİT ve Mehmetçiklerimizle birlikte çalışan ÖSO mensupları, ki bunlar ölümü korkuttular, ölümün üzerine gittiler, kardeşlerinin kurtuluşu için gerçekten çok büyük kahramanlık gösterdiler. Kimse bu kahramanları, DEAŞ’ın, PYD’nin korkak tavukları ile karıştırmasın.