Türk ve ABD'li yetkililerin Washington'daki görüşmesinde Türkiye-ABD ilişkilerinin mevcut durumu gözden geçirildi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD Dışişleri Bakanlığında basına kapalı gerçekleşen görüşmede, ikili ve bölgesel ilişkiler ele alındı.

Söz konusu görüşmeyle, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson tarafından 16 Şubat'ta başlatılan ve 8-9 Mart'ta yapılan ilk çalışma grubu toplantısıyla devam ettirilen süreç sürdürüldü.

NATO müttefikleri Türkiye ve ABD, ortaklık ruhu çerçevesinde, müşterek endişeleri ele alma yönündeki kararlılıklarını teyit etti.

Görüşmede taraflar, Türkiye-ABD ilişkilerinin mevcut durumunu gözden geçirdi ve ikili ilişkileri etkileyen başlıca meseleleri çözüme kavuşturmaya yönelik çabalarını sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Toplantı, Münbiç konusunda daha önce gerçekleşen görüşmeler temelinde cereyan etti ve bu kapsamda taraflar, birlikte ilerleme kaydedilmesi hususundaki kararlılıklarını yineledi.

Taraflar ayrıca DEAŞ’ın kalıcı şekilde yenilgiye uğratılmasını teminen, ABD ve Türkiye arasındaki iş birliğini artırmanın yollarını ele aldı, Suriye'de DEAŞ'tan kurtarılan alanlarda güvenlik ve istikrarın sağlanması için ortak çaba sarf edilmesinin önemini vurguladı.

Görüşmede Türk tarafı, Afrin'deki gelişmeler, insani yardım faaliyetleri ve istikrarı sağlamaya yönelik adımlar hakkında bilgi verdi.

Suriye'nin tamamında istikrarın sağlanmasının önemine dikkati çeken taraflar, etnik veya dini aidiyetlerine bakılmaksızın yerlerinden edilmişlerin zamanlıca, gönüllü olarak, düzenli ve güvenli şekilde evlerine dönmeleri ve herhangi bir engelle karşılaşmadan insani yardıma erişimleri dahil sivillerin korunmasının önemini vurguladı.

Öte yandan Türk ve ABD heyetleri arasında konsolosluk ve adli konularda da görüşmeler yapıldı.