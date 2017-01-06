Yabancı sendikalara 15 Temmuz paneli

2 Mart’ta yapılması öngörülen “demokrasi” paneline şimdiden 32 ülkeden olumlu yanıt geldi. Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan ve beraberindeki heyet, Star Gazetesi’ni ziyaret etti. Aslan, Türkiye’nin 15 Temmuz’da bir işgal girişimiyle karşı karşıya kaldığını belirterek, “FETÖ ile mücadeleyi Cumhurbaşkanımıza havale etmememiz lazım. Herkes elini taşın altına koymalı” dedi. Aslan, 15 Temmuz darbe girişimi ve FETÖ hakkında, ilişkide oldukları 150 ülkedeki sendika temsilcilerini bilgilendirmek için 2 Mart’ta ‘15 Temmuz işgal girişimi ve küresel satranç’ konulu demokrasi paneli düzenleyeceklerini söyledi. Settar Aslan, “Panelle, FETÖ’nün yurt dışında Türkiye aleyhine giriştiği kirli algı yönetimini kırmaya çalışacağız. diye konuştu.