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Yakıt tanklarını sığınağa saklamışlar

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında ifadesine başvurulan ‘Burak’ kod adlı subay, darbe girişimi öncesinde Akıncı 4. Ana Jet Üssü’nde yaşananları anlattı.

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Burak, “O gün terörle mücadele harekatı yapılacağı söylendi. Önce 14, ardından 13 F-16 uçağına mühimmat yüklemesi emri verildi. Türkiye çapında geniş çaplı terör operasyonu olacağı bildirildiği için mühimmat yüklenmesi o aşamada normal geldi” dedi..

‘Burak’ kod adlı subay, mesaiye devam ederken televizyonda okunan sahte darbe bildirisi sonrası kalkışmayı öğrendiğini belirterek, “Çalışmış olduğum kısımda yoğun hareketlilik başladı. İlk etapta mühimmat yüklü 4 uçak kalktı. Bölük komutanıyla, mahiyetimizdeki personelden, uçakların kalkmasını yavaşlatmalarını ve engellemesini istedik. Darbecilere uçaklarda yakıt bulunduğu halde yakıt olmadığını söyledik. Personelin olmadığını, paraşüt ve oksijenin bulunmadığını belirterek yakıt tanklarını da sığınağa sakladık” ifadelerini kullandı. 

 

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