Yalana pişkin savunma

FETÖ davası sanıklarının avukatı Burak Mengü’nün asılsız ‘Sivil polisler tarafından gözaltına alınıp darp edildiği’ iddiasıyla başlayan ve Nevşin Mengü, Hürriyet, Cumhuriyet, Birgün gibi yayın organlarınca Türkiye’yi karalama kampanyasına dönüştürülen senaryo hakkında Mengü’den pişkin ‘özür’ geldi. Olayın tamamen hayal ürünü ve yalan olduğu görüntülerle ortaya çıkınca, Burak Mengü hakkında soruşturma açılmıştı. Bunun üzerine, bu iddiayı köşesinde gündeme getiren ablası Nevşin Mengü dün köşesinde sözde özür yazısı yayınladı.

HEDEF OHAL Mİ

Nevşin Mengü, Birgün gazetesindeki köşesinde kardeşinin gözaltına alınma iddiasıyla ilgili olarak “Bir grup polis olduğunu söyleyen kişi, gün ortasında bir avukatı alıp götürüyor. Tepki gelince tartaklayıp yol ortasında bırakıyor. Emniyetin içerisinde kanun tanımaz bir grup, bir yapı mı var?” demişti. Burak Mengü ve Nevşin Mengü’nün senaryosunu fırsat bilen çevreler de 1990’lara gönderme yaparak OHAL uygulamasını hedef almaya çalıştı. Gerçeğin ortaya çıkmasının ardından Nevşin Mengü, twitter hesabından yeni bir açıklama yaparak “Gazetecilik zor iş. Ben büyük bir gazetecilik hatası yaptım” demekle yetindi.. Ancak Mengü, gazeteciliğin temel kuralının bir iddiayı ortaya atmadan önce araştırmak ve yetkililerden doğrulatmak olduğunu unuttu.

Hürriyet gibi bazı gazetelerin ve gazetecilerin, tüm yönleri aydınlanmış olay için ‘Muamma’ ve ‘Ben Mengü’ye inanıyorum’ demeleri de tepki çekti.