Yalanların efendisi Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir iddiası daha yalan çıktı. Sağlık Bakanlığı, Kılıçdaroğlu’nun, Sakarya’da yaşayan bir hastanın prim borcu nedeniyle tedavi edilmediği iddiasının doğru olmadığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada “Hastamıza, 118 kez tıbbi destek işlemi yapıldı” bilgisini verdi. Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü de Kılıçdaroğlu’nun bahsettiği aileyi üç senedir kendisinin de tanıdığını ve hastanın evde bakım ve tedavilerinin yapıldığını söyledi. Öğütlü, “Üç senedir doktorlarımızı, hemşirelerimizi göndererek yattığı yerden tedavi ediliyor. Yeri geldiğinde ambulansla hastaneye taşınıp hastanede tedavisi yapılıyor” dedi. Kılıçdaroğlu’nun iddiasını yalanlayan Bakanlık açıklamasında şunlar kaydedildi:

EVDE HİZMET VERİLİYOR

“İddialar üzerine yapılan incelemede, hastanın 2015 Aralık ayından itibaren Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri tarafından takip altında olduğu ve kesintisiz sağlık hizmeti aldığı tespit edilmiştir. Sistem incelendiğinde, hastamıza, evde sağlık hizmetleri kapsamına alındığı tarihten itibaren 118 kez tıbbi destek işlemi yapıldığı görülmektedir. İddia edildiği gibi hastanın Bağ-Kur prim borcundan dolayı sağlık hizmeti alamadığı bilgisi gerçeği yansıtmamaktadır. Hastanın evde sağlık ekibi tarafından ev ziyaretleri devam etmektedir; yara polikliniğinde takip ve tedavisi yapılmaktadır.”

TAMAMEN ÜCRETSİZ ZATEN

Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü Star’a yaptığı açıklamada, aileyi üç senedir kendisinin de tanıdığını ve hastanın evde bakım ve tedavilerinin yapıldığını söyledi. Öğütlü, “Cemal Derbeder bundan üç yıl önce kafasına ilaçlı bir torba geçirilerek darp edilmiş bunun sonucunda oksijensiz kalıyor ve felç geçiriyor. Üç senedir doktorlarımızı, hemşirelerimizi göndererek yattığı yerden tedavi ediliyor. Yeri geldiğinde ambulansla hastaneye taşınıp hastanede tedavisi yapılıyor. Bu amaçla biz evde bakım hizmetlerini ve tedavilerini yaptık. Üç yılda 118 kez tedavisi yapılmış. Sigorta borcu olduğundan dolayı tedavi edilmemesi söz konusu değil, bu iddia asılsız. Ülkemizde aile hekimliği tamamen ücretsiz. Aile hekimi gelip gördükten sonra rapor veriyor ve evde bakım hizmetlerine bilgi veriyor. Bundan sonra evde bakım hizmetleri bu süreci devamlı takip ediyor. Zaten bunlar ücretsiz. Kişiden bir ücret talep etme zaten söz konusu değil kaldı ki bu hasta engelli. Biz engellilerimize öncelik tanıyoruz zaten. Elimizde her türlü belge var. Bu kadar net, gerçek bulgular varken böyle talihsiz bir iddia olmuştur.”