Yalçın Topçu: Darbe başarılı olsaydı Erdoğan'ın koltuğuna Albay Barış oturacaktı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Negatif muhalefetin zamanı değil. Şu anda yapıcı, yol gösterici, sorumlu ve pozitif bir muhalefet izleme zamanı. Bence muhalefet bunu yaparsa kendisi de ülke de kazanır." dedi.

Topçu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir restoranda gazete ile televizyonların Ankara temsilcileri ve muhabirleriyle bir araya geldi.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan ve soruları yanıtlayan Topçu, Türkiye'nin dar bir koridordan geçtiğini, 100 yıl evvel planlarını yarıda bırakanların bunu tamamlamak istediğini söyledi. Topçu, "Sevr ile falan da yetinmeyecekler, ben böyle inanıyorum. Bizi geldiğimiz yere göndermek istiyorlar." dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine de değinen Topçu, "Tuğrul Bey'i aradım, 'Devlet Bey'i alalım Külliye'ye gidelim' dedim. Ulaşamadık." sözleriyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ulaşmak istediğini anlattı.

Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gittiğini belirten Topçu, "Sonradan tutuklanan o Kutsi, 'şahsi mesele değil' diyen Muhafız Alay Komutanı'nın (Muhsin Kutsi Barış) yanına gittik. 'Sizin şahsınızla alakalı değil bu iş' diyor. Orada bütün dert ve dava şu, Külliye'nin içine girecekler güya... Orada kim var? Ben varım, Ankara Valisi var, o günkü Emniyet Genel Müdürü var, Ankara Emniyet Müdürü, Genel Sekreter Yardımcılarından Metin Bey ve Nadir Bey var. Bizi yere yatıracaklar, kelepçe takacaklar elimize, ayağımıza. Arkadaş da orada resim çekilecek, Cumhurbaşkanının koltuğunda. Bitti olay." diye konuştu.

O gece Cumhurbaşkanlığında çalışanların gözlerinde yılgınlık görmediğini belirten Topçu, vatandaşların tanklara elleriyle "dur" dediğini kaydetti.

- Anayasa değişikliği teklifi

Anayasa değişiklik teklifine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Topçu, "fırsat siyaseti" yerine "feraset siyaseti" yapmanın önemini vurguladı.

Millete gidecek bir konuyu bu kadar zorlaştırmanın anlamı olmadığını dile getiren Topçu, milletin sağduyusuna inanmak gerektiğini söyledi.

Meselenin, "Ömrü hayatımızda biz başkan olamayız. Olamasak o da olamasın." şeklinde görüldüğünü aktaran Topçu, anayasa değişikliği teklifinin görüşüldüğü TBMM'de tartışmalar yaşandığını hatırlattı.

Husumet ve kavgayı artırmanın kimseye yarar getirmeyeceğinin altını çizen Topçu, şöyle devam etti:

"Herkesin eksiği ve hatası vardır ama siyasetimizin şu anda bazı şeyleri ertelemesi gerekir. Negatif muhalefetin zamanı değil. Şu anda yapıcı, yol gösterici, sorumlu ve pozitif bir muhalefet izleme zamanı. Bence muhalefet bunu yaparsa kendisi de ülke de kazanır ama böyle yaka paça, negatif, bunun bir faydası yok."

Anayasa değişiklik teklifinde yer alan düzenlemeleri anlatan Topçu, Meclis'in yasama ve denetim yapacağını, yürütmenin hem milletin hem de Meclis'in denetimine açık olacağını vurguladı. Topçu, milletin tasdikinden geçmeyen hiçbir şeyin meşru olamayacağını sözlerine ekledi.