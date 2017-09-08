Yangınlara tek merkezden kontrol

TÜRKİYE’NİN ciğeri ormanların korunması için Ankara’da özel bir merkez kurulduğu bilgisini veren Orman Bakanı Veysel Eroğlu “Oradan Türkiye’deki her şeyi görüyoruz. Yanan alan, bitki örtüsü ne, kaç dakikada müdahale edilmiş. Hatta ben odamdan havadaki yangın uçaklarının koordinatlarını ve kaç dakikada gittiği, kaç sefer yaptığı, nereden su aldığı, hatta havadaki hızını dahi görüyorum” dedi.



Yangınların yüzde 85-90’ının insan kaynaklı kasıt değil ihmalden kaynaklandığını belirten Bakan Eroğlu “Biz bu sene çok iyi bir tedbir aldık. Meteorolojiyle birlikte orman teşkilatı birlikte çalışarak kritik noktaları belirledik. Sıcaklığın çok fazla, nemin düşük olduğu yerlerde kırmızı bölge olarak belirledik” diye konuştu. Eroğlu bayramda korkulan yangınların çıkmadığını vurgulayarak, olanlara da anında müdahale edildiğini sözlerine ekledi.