Son iki yılda açılan dünyanın en geniş asma köprüsü Yavuz Sultan Selim, dünyanın en derin tüp tüneli Avrasya ve dünyanın en büyük orta açıklı 4. Asma köprüsü Osmangazi, Türkiye’nin gurur kaynağı oldu, ama bu köprü ve bağlantı yollarını kullananların ev adreslerine gelen ‘kaçak geçiş ceza ve icra takipleri’ vatandaşların korkulu rüyasına dönüştü. HGS kullanıcısı oldukları için ücretin otomatik ödendiğini düşünen, ancak yetersiz bakiye nedeniyle ceza kesildiğinin farkında olmayan sürücüler, bir yıl önceki bir kaç geçişleri için binlerce liralık kaçak geçiş cezasıyla karşılaşınca şoke oldu. Kağıt üzerinde hukuki görünen astronomik cezalar, şirketlerin asli kazancı olarak görülüp, gerçek köprü geçiş ücretleriyle yarışmaya başlayınca ‘Yasal soygun’ eleştirilerine neden oldu. Vatandaşlar, Ulaştırma Bakanlığı ve devletin ilgili birimlerinin bu mağduriyeti gidermesi için ‘İcra öncesi borç olduğu yönünde’ bilgilendiren bir sistemin geliştirilmesini istiyor.

ŞOKE CEZA...

Evine gitmek için Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün bağlantı yollarını kullanan Muzaffer İslam, İstanbul 6. İcra Dairesi’nden gelen 14 bin 747 TL’lik icra takibiyle şoke oldu. Önce kendisinin ödenmemiş bir senedi olup olmadığını düşündü, sonra icra ihbarnamesinin alt satırlarında davayı açan taraf olarak görünen “ICA İG İÇTAŞ ASTALDI Üçüncü Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu Yatırım ve İşletme A.Ş adına avukat Yakup Öner Mercangöz’ yazısını görünce, icranın nedenini anladı. HGS’si olduğu için köprü ve bağlantı yollarını rahatça kullanıyordu ve kendisine herhangi bir kaçak geçiş uyarısı gelmediği için de rahatça kullanıma devam ediyordu.

RAKAM 10 KAT ARTTI

Oysaki bazı geçişleri sırasında HGS’sinde yeterli bakiye olmadığı için ‘kaçak geçiş cezası’ kesilmiş, 15 gün içerisinde hesabına para yüklemediği veya HGS’si kredi kartı otomatik ödemesine bağlı olmadığı için de bu ceza her geçiş için 10 kat artırılmıştı. İcra takibi ihbar mektubunda, söz konusu ceza bir hafta içinde ödenmezse haciz işlemlerine başlanacağını da işaret ediyordu. Toplamda yüz lira ve civarı bir geçiş ücreti için 14 bin 747 liralık cezalı geçiş ücreti ödenmesi isteniyordu ve bu sadece Muzaffer İslam’ın değil benzer durumdaki binlerce vatandaşın ortak sorunuydu.

NEDEN UYARI YOK?

Peki ama köprü, tünel ve otoyol işletmecileri bu durumu nasıl savunuyor? Yasal mevzuatı uyguladıklarını kaydeden işletmeciler, geçiş ve ödeme yöntemleri konusunda internet sitelerinde ayrıntılı bilgi verdiklerini, nakit veya HGS ödeme şekillerinin yanı sıra internetten kaçak geçiş sorgulama kontrol mekanizmaları olduğunu, kişisel verilerin gizliliği ilkesi gereği kendileri her geçen sürüye olmasa bile başvuran sürücüleri cep telefonu mesajı veya mail ile kaçak geçişler konusunda bilgilendirdiklerini, kesilen 10 katı cezanın 10’da 6’sının da devlet tarafından alındığını savunuyor.