Yasaların ilk adresi ortak komisyon

UYUM YASALARI, MHP ONAYI OLMADAN GENEL KURUL’A GELMEYECEK

Parti, hazırlığını büyük oranda ilerlettiği Anayasa uyum yasalarıyla ilgili nihai kararı vermeden önce ittifakın diğer ayağını oluşturan MHP’nin de onayını alarak uyum yasalarını Meclis’e getirecek. AK Parti kurmaylarının yaptığı çalışma, MHP kurmaylarının da yer aldığı İttifak Komisyonu’na gelecek. Orada da bir çalışma yapıldıktan sonra söz konusu yasa Meclis gündemine getirilecek.

AK PARTİ’DE HAZIRLIK

Yasaların, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine uyumlu hale getirilmesi amacıyla AK Parti’de oluşturulan komisyonlar, çalışmalarını şekillendiriyor. Siyasi Partiler ve Seçim Yasası ile ilgili çalışma öne çıkarken, yeni sistemde devlette personel yapılanmasının nasıl olacağı da diğer önemli ayağını oluşturuyor.

ADAY NASIL OLACAK

Siyasi Partiler ve Seçim Yasası’ndaki en önemli değişiklikler ise Cumhurbaşkanı adayı gösterilecek kişiler ve adaylık sürecinin nasıl işleyeceğiyle ilgili bölümler. Cumhurbaşkanı adayı olan kişinin, aynı zamanda milletvekili adayı olması mümkün olamayacak. Ayrıca bir siyasi parti, tek bir kişiyi Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterebilecek. Cumhurbaşkanının yokluğunda en yaşlı yardımcısı vekalet edecek.

Cumhurbaşkanı adayının 100 bin kişi tarafından aday göstermesiyle ilgili ise henüz netliğe varılmış değil. Aday gösterecek kişilerin seçime yeterliliğine sahip gerçek kişiler olup olmadığının kontrolünün noter kanalıyla mı, yoksa Yüksek Seçim Kurulu’nda(YSK)oluşturulacak yeni bir sistemle mi olacağıyla ilgili formüller üzerinde çalışılıyor.

PERSONEL ATAMASI

Sistemin ileride uygulaması sırasında sorunla karşılaşılmaması açısından çok boyutlu bir çalışma yürütülüyor. Devlet memurluğunu yeniden tanımlayan ve bugüne kadar uygulamada bulunan 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’nı baştan aşağı değiştirerek kamuda bir personel reformu yapacak olan düzenlemede de memurluk statüsünün yerine ne tür bir sistemin konulacağı önem taşıyor. Üst düzey personelin siyasi iktidarla birlikte değişmesi formülü üzerinde durulurken, mevcut personelle ilgili de formül arayışı sürüyor. Başbakanlık kurumu tümüyle ortadan kaldırılacağı için Başbakanlık personelinin statüsünün ne olacağı en önemli başlıklardan birisi. Geçmiş başbakanlardan bu yana kalan ve üçlü kararname ile atınmış olan personelin kadrolarının “kişiye bağlı” hale getirilerek o kişi emekli oluncaya kadar o kadroyu üzerinde taşıması, emekliliğiyle birlikte de o kadronun kapanması üzerinde duruluyor. Başbakanlıktaki diğer personelin ise yeni yapılanmada görev verilmek üzere ortak bir çatı altında toplanması gündemde.

SON KARAR BİRLİKTE

Özellikle Siyasi Partiler, Seçim ve Devlet Personel yasaları ile ilgili getirilen yenilikler olmak üzere, tüm uyum yasalarıyla ilgili AK Parti’de yapılan çalışmaya son şekli, yine MHP’yle beraber verilecek. Yapılan çalışmalar en son, MHP’li üyelerin de yer aldığı ortak İttifak Komisyonu’nda görüşüldükten sonra Meclis gündemine gelecek.