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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: Kılıçdaroğlu yolda yürümeyi becerememiş, yatan siyasetin hali bu

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Adalet Yürüyüşü”nde 4 tırnağını kaybettiğine ilişkin paylaşılan fotoğrafı değerlendirdi.

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Bozdağ, “Benim aklıma şu geldi. Sayın Kılıçdaroğlu yolda yürümeyi bilmiyor, yolda yürümeyi becerememiş. 25 gün yürüyeceksiniz, tırnaklarınızı düşüreceksiniz, yürümeyi bilmiyorsunuz demektir” dedi.

Bozdağ, 24 TV’de Melik Yiğitel’in yönelttiği soru üzerine yaptığı değerlendirmede, “Doğduğu günden bugüne  beraber olduğu ayakları ile yürümeyi beceremeyen birisi devleti yönetmeyi beceremez. Bu fotoğrafı paylaşmak akıllıca bir iş değil. Yolda yürüme konusunda beceriksizliğin fotoğrafı, yatan siyasetin fotoğrafıdır. AK Parti olarak beraber yürüdük yollarda diyoruz ya yollarda yürüseydi böyle bir şey olmazdı, tırnaklarında hiçbir şey olmazdı.  Bunlar Ankara’da Kadıköy‘de iki sağa iki sola yürüyünce yürüdük zannediyorlar. 7/24 yollardas iyaset yapanların tırnakları güçleniyor. Ama yatan siyasetin hali bu” diye konuştu.

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