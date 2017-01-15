Yavaşlatmak da işe yaramadı

TBMM Genel Kurulu’nda Anayasa değişikliği görüşmelerinin çıkardıkları kavgaya rağmen devam ettiğini gören CHP, bu sefer de engellemek için “yavaşlatma eylemi” başlattı. HDP grubu, önceki gün Garo Paylan’a Genel Kurul’dan çıkarma cezasının verilmesi nedeniyle dünkü görüşmeleri protesto etmek için Genel Kurul’a girmedi. HDP’lilerin içeride olmayışı da görüşmelerin daha hızlı geçmesini sağlayınca bu sefer CHP’liler, görüşmeleri yavaşlatma taktiği uygulamaya başladılar. CHP’lilerin eylemi yüzünden bir maddenin oylaması bir buçuk saat sürdü.

GÖRÜŞME HIZLANDI

HDP grubu Garo Paylan’a verilen Genel Kurul’dan çıkarma cezasını protesto etmek için görüşmelere girmeme kararı alınca görüşmeler hızlandı. Önceki gün başlayan ve dün sabaha kadar devam eden görüşmelerde, Anayasa değişiklik teklifinin 16 maddesinin görüşmeleri tamamlandı. Sabah saatlerine kadar süren görüşmelerde HDP’lilerin olmayışı nedeniyle sadece CHP’lilerin konuşmalarıyla devam eden görüşmelerin daha da kısalması için AK Parti ve MHP, konuşmacılarını çektiler. Oylamaları hızlandırmak için oyların atıldığı kupaların sayısı da 2’den 4’e çıkarıldı. Askeri mahkemelerin kaldırılmasını içeren 13. madde ile HSYK’nın yapısını düzenleyen 14. maddenin görüşmeleri de gece yarısına kalmadan tamamlandı. Böylece AK Parti grubu, paketin tamamını bitirmek istedi. Ancak, teklifin görüşmelerinin hızla geçtiğini gören HDP, protestosunu, Cumhurbaşkanına bütçe yetkisi getiren 15. maddeye geçildiği sırada sonlandırdı. CHP grubu da oylamayı yavaşlatma kararını uygulamaya koydu.

KABİNE GİREN ÇIKMADI

AK Parti’nin teklifin tamamını bitirme isteği CHP’nin “yavaşlatma” eylemine takıldı. CHP’liler, oy kullanma işlemini ağırdan almaya başladı. Kabine giren milletvekilleri çıkmak bilmedi. Bir milletvekilinin oy kullanması 10 dakikayı buldu. Kabine giren milletvekilleri oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın, oylamayı hızlandırmak için sık sık CHP’li milletvekillerini, “Her şeyin makul süresi var. Kabinleri işgal etmeyelim. Kabinlerde telefonla konuşulmaz, periscopla yayın yapılmaz” sözleriyle uyardı. Kabinde yaklaşık 5 dakika kalan CHP’li Engin Altay da, Ahmet Aydın’a, “Ne var düşünüyordum” karşılığını verdi. Ahmet Aydın da, “Arkadaşlar düşünmediniz mi hala? Peki bundan önceki oylarınızı düşünmeden mi kullandınız?” derken, defalarca çağrısını yineledi.

HSYK, HSK OLACAK

Anayasa değişikliği teklifinde HSYK üyesi sayısının 13’e çıkarılmasını öngören 14’üncü maddesi, 133 ret, 1 çekimser, 4 boş, 4 geçersiz oyla kabul edildi. Yeni düzenlemeyle 13 üyeden oluşan kurul, 2 daireyle çalışacak. Kurulun 4 üyesi cumhurbaşkanınca, 7 üyesi TBMM tarafından seçilecek. Adalet Bakanlığı Müsteşarı, kurulun doğal üyesi olacak. Üyeler, 4 yıl için seçilecek. Süresi biten üyeler bir kez daha seçilebilecek. HSYK seçimleri, Anayasa değişikliği yürürlüğe girdikten sonraki 30 gün içinde yapılacak. Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve askeri mahkemeler kalkacak.

BÜTÇE MADDESİ GEÇTİ