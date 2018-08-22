Yaylalar artık halkın

Kentlerde ise atanan kayyum belediye başkanları halka hizmet götürmeye başladı. Yıllarca Kürt halkının yanında olduğunu söyleyen siyasiler ve PKK’nın bölgede beli kırılınca vatandaşlar da insanca yaşamaya başladı. Anadolu’nun birçok ilinden gelen güzel haberler gelecek adına umut verdi.

HAKKARİ: Merkeze 15 kilometre uzaklıkta bulunan 3 bin 500 rakımlı Bay köyü yaylasında düzenlenen Kuzu Kırpma Şenliği’nde, küçükbaş hayvanlar kırpıldı. Köylüler, şenliğe davet ettikleri yakınlarıyla da sohbet etti.Biten terörün ardından yüzler güldü. Çukurca’ya 5 kilometre mesafedeki Bardaklı Yaylası’na yapılan park ve mesire alanı ise törenle açıldı.

ŞIRNAK: Terör olaylarının son bulduğu, hendek ve barikatların bertaraf edildiği, devletin huzur ve güvenliği sağladığı Cizre’de kayyum belediyenin yaptığı çalışmalar ilçenin çehresini değiştirdi. Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan’ın kayyum olarak göreve gelmesiyle birlikte yollar asfaltlandı, nehrin her iki yakasına modern parklar, Arıtma suyu ve tesisi, kazaları önleyen akıllı kavşaklar, kültür ve dengbej evleri, yeni stadyum, terör mağduru ailelere yeni konutlar ile Cizre adeta yeniden küllerinden doğdu.

DİYARBAKIR: 2015 yılında terör olaylarında zarar gören tarihi Sur ilçesinde insanlar dışarı çıkamazken şimdi yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Sur ilçesinde yaşanan terör olaylarında zarar gören Hz. Süleyman Cami’si de restorasyonun ardından ziyaretçi akınına uğruyor. Yaklaşık 2 yıl önce terör örgütü mensupları tarafından kazılan hendek ve çukurlar, daha sonra yaşanan çatışmalı ortam nedeniyle Diyarbakır’da yoğun bir göç yaşanmış, turist sayılarında önemli oranda azalmalar yaşanarak kent ekonomisi düşüşe geçmişti. Daha önce kente gelmek istemeyen sanatçı ve tiyatro toplulukları turnelerine Diyarbakır’ı da almaya başladı.

SİİRT: Belediyeye kayyum atandıktan sonra şehirde asfaltlanmayan yol kalmadı. Yaylalara huzur geldi, arıcıların yüzü güldü. Terör örgütü PKK’ya karşı yürütülen başarılı operasyonların ardından Bitlis’teki yaylalarda tekrar arıcılık yapma imkanını bulan yöre halkının mutluluğu gözlerinden okundu.