Yazıcıoğlu cinayetine Yargı kör ve sağır

BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun aramızdan ayrılışının 9. yıl dönümünde, şüpheli bir helikopter kazasındaki ölümünde FETÖ parmağı belgelendiği halde yargının ağır davranması tepki çekiyor. Yazıcıoğlu cinayetinde şüpheli tüm isimler FETÖ’den tutuklanmasına rağmen 21 aydır takipsizlik kararına yapılan itiraz sonuçlanmadı. Yeni açılan soruşturma da tamamlanamadı.

Türkiye’de milliyetçi ve muhafazakar gençlerin gönlünde taht kuran Yazıcoğlu, 25 Mart 2009’da Kahramanmaraş’a seçim çalışmaları için giderken kullandığı helikopterin düşmesi sonucu, yanındaki beş kişiyle birlikte hayatını kaybetti. Yazıcıoğlu’nun ölümü bir kaza gibi gösterilmeye çalışılsa da, ortaya çıkan belge ve dökümanlar tamamen FETÖ işi olduğunu ortaya koyuyor. Kaza öncesi İngiltere-Irak hattında görüşmeler yapan Yazıcıoğlu, o günlerde ‘Hizmet hareketi’ maskesi altında gizlenen terör örgütü FETÖ’ye ilişkin ‘Devlet içindeki çete’ ifadelerini kullanan ilk isim oldu ve partisini FETÖ’cülere kapattı. BBP liderinin bu tavrı bile, FETÖ’nün suikast yapmasına yeterli delil olduğuna işaret ediliyor. Ayrıca olayın perde arkasında ABD ve İngiliz istihbaratlarının ‘üst akıl’ olarak yer alması da dikkat çekiyor. Yazıcıoğlu’nun avukatları, “Oyu az ama halkta etkisi büyük. Bu yüzden Muhsin çok tehlikeli” diyen ABD ve İngiliz diplomatlarının talimatıyla FETÖ tarafından cinayetin işlendiğini belirtiyor.

İŞTE DELİLLER

15 Temmuz darbe girişiminden bir kaç gün önce ‘takipsizlik kararı’ ile kapatılmak istenen soruşturma dosyasındaki deliller de çok ilginç: “Muhsin Başkan’ın helikopteri, HH721 ve MJ524 kuyruk numaralı biri F16 diğeri RF4 iki uçak tarafından düşürüldü. Bu iki uçak, daha çok operasyonlarda kullanılan bir yöntemle ‘kol uçuşu’ olarak tabir edilen üst üste uçuşla radar da tek uçuş izi bıraktı. Helikopter, bu uçakların yarattığı hava akımı ile düşürüldüğü kuvvetle muhtemel.” Olayda kaza raporu veren adli tıp uzmanının FETÖ’den tutuklandığı olayla ilgili diğer ilginç detaylar da şunlar: “Düşen helikopterin yeri belli olduğu halde bir türlü bulunamadı, o arada başka bir Skorsky helikopteri oraya indi. Ve o helikopterdeki isimler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Marmaris’te suikast girişiminde bulunmaktan dolayı FETÖ’den tutuklular.”