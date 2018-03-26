Yazıcıoğlu cinayetine Yargı kör ve sağır
BBP lideri Yazıcıoğlu cinayetinde FETÖ parmağı belgelendiği halde yargının ağır davranması tepki çekiyor. Şüphelilerin tümünün FETÖ’den tutuklandığı olayda takipsizlik kararına itiraz hala sonuçlanmadı.
BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun aramızdan ayrılışının 9. yıl dönümünde, şüpheli bir helikopter kazasındaki ölümünde FETÖ parmağı belgelendiği halde yargının ağır davranması tepki çekiyor. Yazıcıoğlu cinayetinde şüpheli tüm isimler FETÖ’den tutuklanmasına rağmen 21 aydır takipsizlik kararına yapılan itiraz sonuçlanmadı. Yeni açılan soruşturma da tamamlanamadı.
Türkiye’de milliyetçi ve muhafazakar gençlerin gönlünde taht kuran Yazıcoğlu, 25 Mart 2009’da Kahramanmaraş’a seçim çalışmaları için giderken kullandığı helikopterin düşmesi sonucu, yanındaki beş kişiyle birlikte hayatını kaybetti. Yazıcıoğlu’nun ölümü bir kaza gibi gösterilmeye çalışılsa da, ortaya çıkan belge ve dökümanlar tamamen FETÖ işi olduğunu ortaya koyuyor. Kaza öncesi İngiltere-Irak hattında görüşmeler yapan Yazıcıoğlu, o günlerde ‘Hizmet hareketi’ maskesi altında gizlenen terör örgütü FETÖ’ye ilişkin ‘Devlet içindeki çete’ ifadelerini kullanan ilk isim oldu ve partisini FETÖ’cülere kapattı. BBP liderinin bu tavrı bile, FETÖ’nün suikast yapmasına yeterli delil olduğuna işaret ediliyor. Ayrıca olayın perde arkasında ABD ve İngiliz istihbaratlarının ‘üst akıl’ olarak yer alması da dikkat çekiyor. Yazıcıoğlu’nun avukatları, “Oyu az ama halkta etkisi büyük. Bu yüzden Muhsin çok tehlikeli” diyen ABD ve İngiliz diplomatlarının talimatıyla FETÖ tarafından cinayetin işlendiğini belirtiyor.
İŞTE DELİLLER
15 Temmuz darbe girişiminden bir kaç gün önce ‘takipsizlik kararı’ ile kapatılmak istenen soruşturma dosyasındaki deliller de çok ilginç: “Muhsin Başkan’ın helikopteri, HH721 ve MJ524 kuyruk numaralı biri F16 diğeri RF4 iki uçak tarafından düşürüldü. Bu iki uçak, daha çok operasyonlarda kullanılan bir yöntemle ‘kol uçuşu’ olarak tabir edilen üst üste uçuşla radar da tek uçuş izi bıraktı. Helikopter, bu uçakların yarattığı hava akımı ile düşürüldüğü kuvvetle muhtemel.” Olayda kaza raporu veren adli tıp uzmanının FETÖ’den tutuklandığı olayla ilgili diğer ilginç detaylar da şunlar: “Düşen helikopterin yeri belli olduğu halde bir türlü bulunamadı, o arada başka bir Skorsky helikopteri oraya indi. Ve o helikopterdeki isimler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Marmaris’te suikast girişiminde bulunmaktan dolayı FETÖ’den tutuklular.”
KABRİ BAŞINDA ANILDI
Yazıcıoğlu, vefatının 9. yılında Taceddin Dergahı’ndaki mezarı başında anıldı. Anma törenine, Yazıcıoğlu’nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve yakınlarının yanı sıra, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Alperen Ocakları mensupları, partililer ve sevenleri katıldı.
STAR O DOSYAYI YENİDEN AÇTIRDI
Yazıcıoğlu’nun kazadan sağ kurtulduğuna dair istihbarat raporları verildiği de ortaya çıktı. Ancak 15 Temmuz darbe girişiminin hemen öncesinde 20.06.2016 ‘Olayın cinayet olduğuna’ dair soruşturmada takipsizlik kararı verildi ve olay ‘basit bir kaza’ olarak kapatılmak istendi. Ancak Yazıcıoğlu ailesi, dostları ve avukatları tarafından yürütülen hukuk mücadelesi, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ortaya çıkan belgeler, STAR gazetesinin bu konudaki manşetlerinin ardından olayın kaza değil ‘cinayet’ olduğunu ve arkasında FETÖ ve teröristbaşı Gülen olduğu iddiasını ortaya koydu. Bunun üzerine 2014/5021 soruşturma nolu ve 2016/5992 K sayılı dosya hakkındaki takipsizlik kararı kaldırılarak soruşturma açılması için Kahramanmaraş Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından inceleme başlatıldı. Ancak itiraz hala sonuçlanmadı. Yargının ağır işlemesi tepki çekiyor.
Gülen’den ‘ölüm’ mesajı
Olayın ardından 132 şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Ancak 15 Temmuz’dan hemen önce bu isimler hakkında takipsizlik kararı verildi. Şüphelilerden çoğu 15 Temmuz’dan sonra FETÖ’den tutuklandı. Helikopter kazasından sonra arama ekibinde ve soruşturmada yer alan asker, polis, savcı, hakim ve adli tıpçılar da FETÖ’den cezaevine konuldu. Yeniden açılan soruşturma dosyasında da, suikastın baş şüphelisi FETÖ başı Fetullah Gülen. Gülen bir mesajında Yazıcıoğlu’nu hedef alarak ‘Bir ilahi tokatla dışarı atıldı’ ve ‘Bir perşembe günü vefat edip cuma günü cenazesine ulaşıldı’ sözleri de cinayete dair delil olarak dosyada yer aldı.
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