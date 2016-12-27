‘Yedek vekillik’ iptal seçimler 5 yılda bir

Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli›nin, önceki akşam gerçekleştirdiği görüşmede, AK Parti’nin TBMM Anayasa Komisyonunda görüşmeleri süren Cumhurbaşkanlığı sistemine yönelik Anayasa değişikliği teklifine verilecek önergelerle ilgili 3 önemli ana başlıkta uzlaşma sağlandı.

TEKLİFTEN ÇIKARILI

45 dakikalık görüşmeden çıkan uzlaşma çerçevesinde, ‘yedek vekillik’ten vazgeçildi.Teklifte yapılacak değişikliklerin görüşüldüğü zirvede önemli noktaları, “Yedek vekillik, “doğuştan Türk” ve “HSYK üye sayısı” başlığı oluşturdu. AK Parti, yedek vekilliğin uygulamada yaratabileceği sıkıntılar nedeniyle tümüyle metinden çıkartılmasını istedi. Görüşme sonrası ‘Yedek vekillik’ öngören 5. madde komisyonda tekliften çıkarıldı.

‘DOĞUŞTAN TÜRK'

Cumhurbaşkanı adayı olacak kişilerde aranacak özellikler arasında sayılan “Doğuştan Türk vatandaşı olma” koşulunda da mevcut Anayasa’daki metne dönülecek. Türkiye’de yaşayan 670 bin dolayındaki göçmen vatandaşı ilgilendiren düzenlemede, mevcut Anayasa’daki metin korunarak devam edilecek.İki liderin uzlaştığı bir başka başlığı da, HSYK üye sayısı ve yapısındaki değişiklik oluşturdu.

HSYK ÜYELERİ

12’ye düşürülen ve Adalet Bakanlığı müsteşarının üye olmadığı teklif metninde verilecek önergeyle değişikliğe gidilecek. Edinilen bilgiye göre müsteşar, tekrar kurul üyesi olarak metne konulacak. Kuruldaki avukat ve öğretim üyesi sayısı azaltılacak, kurulun üye sayısı da, adli yargıdan gelecek üyelerin sayısında artış sağlanarak 14’e çıkartılacak.

KAN VE DARBE İLE TEHDİT

AnayAsa değişikliğini engellemek için her yola başvuran CHP, eleştirinin dozunu kaçırarak, “darbe” ve “kan” vurgusu yapmaktan da geri durmadı. Özel’in, “darbe” ve “kanlı” tehditleri nedeniyle tartışma yaratan sözleri şöyle: “Kalitesiz, hızlı, yarınları düşünmeden, bir kişiye uygun anayasa yapmanın maliyeti, 12 eylül 2010 referandumu tecrübesiyle, 15 Temmuz’dan daha ağır olur. Bir ülkenin rejimini tartışmaya açıyorsanız, orada oyları tartarlar. Çift kefeli bir teraziden bahsederler. İki taraf kefeye yüreğini koyar. ‘Çok inanıyoruz, onun tarafındayız, halktan söker alır geliriz, siz filanca partiyi sağlam tutun’ diyenlere şunu söylüyoruz, bu sefer kefenin öbür tarafında bir başka kurucu genel başkan, bir başka başkomutan, o başkomutana yürek vermiş başkalarının yüreği ve havaalanında kot üstüne kefen giyenler değil Çanakkale’de, Anafartalar’da toprak altında kefensiz yatanların partisi ve ona inanan Cumhuriyetçiler, Atatürkçüleryüreğini koyar. O tartıya çıkmaya hazırsanız hodri meydan. Biz bu tartıya çıkarız ve bu rejim değişikliğini size yaptırmayız.”

Vekil sayısı 600 oluyor

TBMM Anayasa Komisyonu, maddelere geçildiği ilk gün, teklifin ilk iki maddesini kabul etti. Komisyonda, milletvekili sayısının 600’e çıkartılmasına ilişkin ilk maddesi ile yargının, “bağımsızlığı”nın yanı sıra, “tarafsızlığı” ilkesini de getiren ikinci maddesi kabul edildi. Bu arada seçilme yaşını 18’e indiren teklifin 3. maddesi ile milletvekili seçimlerinin 4 yıldan 5 yıla çıkartan 4 maddesi de komisyonda kabul edildi.