Yemen Büyükelçisi 'Türkiye’ye minnettarız'
Türk Arap Medya Derneği’nin düzenlediği programda konuşana Yemen Büyükelçisi Abdullah Ali Fadhel Al Saadi, ülkesinde yaşanan iç savaşın Türkiye’deki darbe girişimine benzer bir şekilde başladığını söyledi.
- NURGÜL TUTAR
Saadi, Husilerin Sana’da ki darbe girişiminden sonra İran’ın “Sana artık bir İran şehri” demeye başladığını söyledi.
HER YERE ULAŞIYOR
Saadi, Türkiye’ye Yemen’e yardımlarından ötürü minnettar olduklarını belirterek şunları ifade etti: ‘’Yemen halkından desteğini esirgemeyen Türkiye’ye minnet borçluyuz. Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri ekonomik olarak Yemen’e yardım etmeye çalışıyorlar. Türkiye’den gelen yardımlar hükümet tarafından ülkenin her yerine ulaştırılmaya çalışılıyor. Hatta Husilerin kontrolünde olan bölgelere bile gönderiliyor. ”
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