Yeneroğlu: Rekor katılım anavatana olan duyarlılığı gösteriyor

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi öngören anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasına yurt dışından rekor katılımın gerçekleşmesinin, dünyanın dört bir yanındaki vatandaşların anavatanlarının geleceği konusunda ne kadar duyarlı olduklarını gösterdiğini belirtti.

Yeneroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yurt dışında 57 ülkede yaşayan toplam 1 milyon 400 bin 46 vatandaşın, 27 Mart-9 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen halk oylamasında oy kullandığını aktardı.

Mustafa Yeneroğlu, 1 Kasım milletvekili seçimlerine kıyasla dış temsilciliklerdeki katılımda %14,33 artış olduğunu ve toplam seçmenin yaklaşık yüzde 47'sinin sandığa gittiğini belirtti.

Oy kullanma yerine onlarca, bazı bölgelerde yüzlerce kilometre uzakta bulunan seçmenlerin, büyük bir fedakarlık örneği gösterdiklerini kaydeden Yeneroğlu, yurt dışı seçmenlerin istediği yerlerde oylarını kullanabilmelerine ilişkin yapılan düzenlemenin, yoğun katılımda önemli etken olduğuna dikkati çekti.

Yurt dışındaki tüm seçmenleri yürekten kutladığını ve Türkiye'nin kaderine ortak oldukları için her birini tebrik ettiğini vurgulayan Yeneroğlu, şu ifadeleri kullandı: "Bu süreçte AK parti olarak bazı Avrupa ülkelerinde yaşadığımız çifte standart kamuoyunun malumudur. Düşünce ve toplanma özgürlüğünü temel değer olarak kabul eden bu ülkeler İkinci Dünya Savaşı sonrasında yaşanmamış yasaklara ve engellemelere sahne oldu. Yine bu ülkelerdeki bazı basın organlarıysa Türkiye'de geçmişte çok gördüğümüz vatandaşı hizaya getirme gayreti içerisine girdi. Buna karşın vatandaşlarımız tarafından verilen cevabı, 16 Nisan gecesinde yurt dışından alınan 'evet' oylarının açık farkla çıkmasıyla göreceğiz.

Elde edilen rekor katılım, dünyanın dört bir yanındaki insanlarımızın anavatanlarının geleceği söz konusu olduğunda ne kadar duyarlı olduklarını gösteriyor. Diğer ülke diasporalarının hiçbirinde bu oranda bir katılım, bu modelde bir seçim organizasyonu gerçekleşmemiştir. Bu sonuç aynı zamanda Türk siyasetine ve kamuoyuna da ciddi bir mesajdır. Yurt dışında yaşayan seçmenlerimizin sayısı ülkemizdeki onlarca ilin seçmen sayısından kat kat daha fazladır. Bu rekor katılım, diasporanın meselelerinin öncelikli konular arasında yer almasına katkı sunacaktır. Ümit ediyorum ki AK Parti'mizin yurtdışındaki vatandaşlara olan hassasiyeti diğer partilere de sirayet eder ve böylelikle her siyasi görüşten insanımızla olan bağ daha da güçlenir."

Yeneroğlu, 16 Nisan'da milletin istikrarlı ve daha güçlü bir Türkiye için cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine "evet" diyeceğine şahit olacaklarını vurgulayarak, "Bunda pay sahibi olmak isteyip de henüz oyunu kullanamamış seçmenlerimiz 16 Nisan'a kadar gümrüklerde oylarını kullanabilirler. Oylarını kullanan seçmenlerimizin Türkiye'deki akraba ve dostlarını arayarak onları harekete geçirmeleri çok daha güçlü bir 'evet'in çıkmasına katkı sağlayacaktır." görüşünü aktardı.