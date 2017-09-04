Yeni bir Berlin duvarı dikiliyor

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Merkel-Schulz düellosunu değerlendirirken Almanya’nın seçime giderken Türkiye ve mültecileri iç politika malzemesi yapmaktan başka derdi olmadığını söyledi. Çelik, şöyle dedi: “Schulz seçimde başarısızlık psikolojisiyle Türkiye’ye karşı, bize kapalı kapılar ardında söylediklerinin tam tersini ifade ediyor. Merkel de bundan geri kalmamak için aynı siyasetsizleşme pozisyonuna yuvarlandı.”

POPÜLİZM TUĞLALARI

Çelik, Türkiye ile müzakerelerin kesilmesinin Avrupa’yı içe kapatmaya karar vermek olduğuna işaret ederek, “Türkiye ile müzakereleri kesmekten bahsetmek AB’nin kurucu değerlerine saldırmaktır. Schulz’un misyonu bu mudur?” ifadelerini kullandı. Çelik, “tuğlaları popülizm olan bir Berlin Duvarı” inşa edildiğini ifade ederek, “Bazı Alman siyasetçilerin bu tavrı tüm Avrupa’yı popülizmden inşa edilmiş bir Berlin Duvarı ile kuşatmaktır” dedi. Bazı Alman siyasetçilerin, AB’nin ne olduğundan habersiz olduğunu belirten Çelik, “AB’yi ‘Almanya Birleşik Devletleri’ zannediyorlar. Türkiye’ye olduğu gibi AB değerlerine ve kurumlarına da saygı göstermiyor bazı Alman siyasetçiler” diye konuştu. Çelik, Almanya’nın iç politikası çerçevesinde Türkiye ile AB müzakerelerinin kesilmesinden bahsetmenin bir AB krizi olduğunu bildirdi. Alman liderlerinin söylemlerinin Almanya demokrasisinin sorunu, bazı Alman siyasilerin AB’ye ‘emir’ yağdırmasının ise bir Avrupa sorunu olduğunu vurgulayan Çelik, şunları ifade etti:

SCHULZ IRKÇI GİBİ...

“(Irkçı Fransız lider) Marine Le Pen ile aynı dili kullanan Schulz’un sosyal demokrasiye yaptığı kötülüğün Alman siyasetine sirayet etmemesi gerekirdi. Almanya siyasi kültürü için tarihi dersleri hatırlatacak şekilde pandoranın kutusu açılmıştır. Bazı Alman siyasetçiler Avrupa için gerici bir siyaseti savunurken Türkiye ortak Avrupa siyasetine ve geleceğine damga vurmaya devam edecek.”