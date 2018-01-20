'Yeni bir dünya kurulacaksa o yeni dünyayı kuranlardan biri olur Türkiye'

Zeybekci, Kütahya Yeni Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Kütahya 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, organizasyonun hayırlara vesile olmasını diledi.

Çocukluktan gençliğe geçişte en güzel 5 yılını Kütahya'da yaşadığını belirten Zeybekci, bu kentin gönlündeki yerinin ayrı olduğunu söyledi.

Zeybekci, salonda çok sayıda gencin bulunduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Gençlerin bilmesi için tekrar etmek lazım. Bir zamanlar bu ülkede toplanan 100 liralık verginin 83 lirasını faiz olarak alıp gidenlere karşı bu milleti kim kurtardı? Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti kurtardı. AK Parti'nin milli davasının adamları kurtardı. Bugün milletin ödediği 100 liralık verginin 83 lirasını faiz olarak alıp gidenler, o tadı damağında kalanlar aynı heves içindeler. Bir zamanlar bu ülkeye Kütahya'da okulunda okuyup da bir amelenin çocuğu bugün o Ekonomi Bakanlığı koltuğuna oturuyor. Bir zamanlar IMF 1 milyar dolarlık krediyi vermek için şart koştu. Dedi ki 'Size Başbakanın üzerinde bir yetkiyle bir ekonomi bakanı göndereceğiz. Kabul ederseniz size kredinizi vereceğiz.' O zulümden, o günlerden milletin ferasetiyle milletin adamı çıktı. Dedi ki (Yeter, karar da söz de milletindir.)"

- "Milletin adamları millete hizmetkar"

Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletle beraber yürüdüğünü dile getiren Zeybekci, şunları kaydetti:

"Bu millete layık görülen her türlü aşağılamanın önünde kim dimdik durdu? Recep Tayyip Erdoğan. Milletin adamlarını bu milletin hizmetkarı haline kim getirdi? Bu milleti 'Göbeğini kaşıyan adam, bidon kafalı, bu milleti ancak yönetmek lazım.' diyenlere karşı 'Bu millete hizmet etmek Allah'ın bir lütfudur.' diyen kimdi? Hizmetkar olmayı kendine bir şeref olarak gören kimdi? Recep Tayyip Erdoğan. Nereden nereye geldik. Milletin adamları millete hizmetkar. Bir zamanlar 100 liralık verginin 83 lirası faize giderken bugün 100 liralık verginin 9 lirası faize gidiyor. Ona bile isyan eden kim? Recep Tayyip Erdoğan. 'Faize bir kuruş bile bu milletin parası gitmeyecek.' diye talimat veriyor. Bugün dünyada satın alma gücüne göre dünyanın en büyük ekonomisi hangi ülke? Türkiye. Türkiye'yi dünyanın 13. büyük ekonomisi olarak kim dünyaya tanıttı? Recep Tayyip Erdoğan."

- "Gözünün içine bakılan Türkiye var"

Türkiye'nin, Avrupa'nın en büyük 6. ekonomisi haline geldiğini anlatan Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onlar istiyor ki bakan gönderdikleri, yönettikleri Türkiye olsun. Onlar istiyor ki 230 milyar dolarlık milli gelirinin o günkü vergi gelirleri itibarıyla 100 liranın 83 lirasını alırken bugün bir trilyon dolara yaklaşan Türkiye'nin, düşünsenize 100 liralık verginin 83 lirası ne yapar? Ne yapsalar boş. Bu millet bir tek milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında kutlu yürüyüşüne, milli davasına devam edecek. Bir zamanlar el açan, 'Acaba ne derler? Kredilerimizi keserler mi? IMF ne der?' diyen Türkiye vardı. Bugün dünyanın neresine gidersek gidelim el açılan, gözünün içine bakılan Türkiye var. 'Türkiye ne der acaba?' diye bakılan bir Türkiye var. Elhamdülillah. Karın ağrısı da bu zaten."

- "Kurulan dünyada yer alan değil, yeni dünyayı kuran Türkiye"

Zeybekci, 1950'den önce boğazlara, Kars, Ardahan'a göz dikildiğinde Türkiye'nin acele olarak NATO'ya girmeye çalıştığını anımsatarak, "O gün de NATO biraz böyle nazlanıyor. O günün devlet başkanı İnönü, 'Yeni bir dünya kurulur, Türkiye o dünyada yer alır.' diye iddialı bir söz söylüyor. O günün rest çekmesi bu. Artık Türkiye, o Türkiye değil. 2017'nin Türkiye'sinde artık Türkiye dünyaya diyor ki 'Yeni bir dünya kurulacaksa o yeni dünyayı kuranlardan biri olur Türkiye.' Birilerinin kurduğu dünyada yer alan Türkiye değil, kurulacak olan yeni dünyayı kuran Türkiye, bölgesinde, coğrafyasında her yerde." diye konuştu.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi bombalar atılırken Mecliste olduklarını hatırlatan Zeybekci, "Birileri kendilerine güvenli yerler ararken biz de Meclisteydik ve o gün bir yemin ettik. 'Milletin bize emanet ettiği iradesini, vekaletini bu hainlere teslim etmeyeceğiz.' dedik. Bu millet üste gök kubbe çökmedikçe, altta yer yarılmadıkça bundan sonra ilelebet var olacaktır. Kimsenin kuşkusu olmasın. Şimdi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Başbakanımızla beraber dünya kazan, biz kepçe dolaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Büyüme rakamları

Zeybekci, 2017 büyümesinde Türkiye'nin dünyada bir numara olacağını söylediklerini ve bunun da gerçeğe dönüştüğünü vurguladı.

Türkiye'nin, 2017'de yüzde 7'nin de üzerinde büyüyerek, dünyadaki yerini alacağını dikkati çeken Zeybekci, şu değerlendirmeleri paylaştı:

"Türkiye 2017'de dünyada en yüksek ihracatını artıran ülke oldu. Neye rağmen? İşgal girişimine rağmen. Neye rağmen? İhanete rağmen. Türkiye'yi tutamayacaklar. 2018 ile ilgili yine tahminlerde bulunuyorlar. Yine gönüllerinden geçeni söylüyorlar. Biz olacağı söylüyoruz. Türkiye yine onları hayal kırıklığına uğratacak. Türkiye Allah'ın izniyle Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yine dünya lideri olmaya devam edecek."