Yeni KHK maskeleri düşürdü
15 Temmuz’da darbeci hainlere kahramanca direnen sivillere ceza muafiyeti getiren yeni KHK, sözde demokrasi yandaşlarının maskelerini düşürdü. Düzenlemeye karşı çıkan CHP, darbecilerin safında yer alarak gerçek yüzünü gösterdi.
- HABER MERKEZİ
696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 121. Maddesi (KHK), Türkiye’de adeta 15 Temmuz darbe girişiminin engellenmesinden rahatsızlık duyan darbesever kesimlerin maskesini düşürdü. 15 Temmuz’da tanklara karşı direnen sivillerin karıştığı tek bir öldürme olayının olmadığına dikkat çeken hukukçular, yasanın 15 Temmuz’a ilişkin olmasına rağmen ‘milis gücü oluşturuyor’ gibi açıklamalar yapılmasının art niyetli bir telaşın göstergesi olduğunu söyledi.
BU NEYİN TELAŞI
15 Temmuz Derneği avukatı Uğur Güven, bu haftasonu İstanbul’daki gazi ve şehit yakınları ile bir araya geldiklerini ve en çok yöneltilen sorunun yargılamalar üzerine olduğunu söyledi. Bu düzenlemenin, siviller üzerindeki baskıyı ortadan kaldırdığına dikkat çeken avukat Güven, “696 Sayılı KHK’ya ilişkin bunların konuşuluyor olması bile insanı gerçekten üzüyor. Bu KHK, 15 Temmuz’da hain darbecilere karşı göğsünü siper eden vatandaşlarımızın ileride yargılanma olasılığına karşı yapılmış bir düzenleme. 15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri, bu KHK’ya gösterilen tepkilerle birlikte ‘15 Temmuz darbesinin başarısız olmasından rahatsız olan kesimlerin maskesinin düştüğü’ görüşünde. Hiç biri eline silah almamış ama yaralanmış 50 gazi müvekkilim var, hepsi de bu düzenlemeden dolayı mutlu oldular” diye konuştu.
YABANCI İSTİHBARAT
15 Temmuz darbe girişimi sonrasında açılan Boğaziçi Köprüsü işgali davasının müdahil avukatı olan Cüneyt Toraman, Boğaz Köprüsü’nde, darbecilere direnen sivillerin askerlerin boğazını kestiği gibi algı operasyonu haberlere dikkat çekti.Toraman “Ortada otopsi raporları ve kamera kayıtları var. Boğaziçi köprüsünde, boğazı kesilerek ya da darp edilerek öldürülmüş tek bir asker yok. Türkiye genelinde, 15 ve 16 Temmuz’da darbeye direnen sivillerin karıştığı bir tek öldürme olayı yok. Tank ve otomatik silahlarla açılan ateş sonucu, eli havada yürürken tek tek düşüp şehit olan sivillerin görüntüsü var. Boğaz Köprüsü’nde darbeci askerlerin boğazının siviller tarafından kesilerek öldürüldüğü yönündeki haberlerdeki fotoğrafın, DEAŞ’ın yurtdışında yaptığı bir katliamın fotoğrafı olduğu ve yabancı bir istihbarat servisi tarafından servis edildiği de tespit edildi” dedi.
YA ABD’DE OLSAYDI
Av. Cüneyt Toraman, şunları söyledi: “Örneğin, Boğaziçi Köprüsü’ndeki darbeci askerler sivillerin üzerine ateş açtığı ve bu ortamda silah veya keskin nişancı kullanma hakkı olduğu halde polis hepsini yakalayarak adalete teslim etti. Benzer bir olay İngiltere veya ABD’de olsa, onların polisleri o darbeci askerlerin bir tanesi bile sağ teslim almazdı. Türkiye genelinde darbeciler 250 kişiyi şehit etti, 2 binin üzerinde kişiyi yaraladı ama sivillerin karıştığı bir tek öldürme olayı olmadı. Sadece polis-asker çatışması sırasında ölen darbeciler var.”
15 Temmuz darbe girişimi gecesi yalın ayak tankların önüne koşan sivillerden 250 kişi şehit düşmüştü.
Meclis’in kabul ettiği maddeye siviller eklendi
Adalet Bakanı Gül, tartışılan KHK’nın 27 Temmuz 2016’da yürürlüğe girdiğini, şimdi sadece sivillerin de eklendiği düzenlemenin 8 Kasım 2016’da TBMM’de kabul edildiğini belirtti.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 696 sayılı kanun hükmünde kararnamenin (KHK) 121. maddesiyle ilgili tartışmalara ilişkin, “Buna yönelik eleştirilerin, farklı yerlere çekmenin çok iyi niyetli olmadığını düşünüyorum. Ya iyi niyetli okumamadır ya da metnin hiç okunmadığı anlamına geliyor” dedi. Gül, TRT Haber’de, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
MECLİS KABUL ETTİ
Gül, bu düzenlemenin yeni bir bu düzenleme olmadığını ve önceki KHK’larda da yer aldığını bildirdi. 27 Temmuz 2016 tarihinde yürürlüğe giren 668 Sayılı KHK’de “15 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleriyle bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında, karar alan, görev alan kamu görevlilerine sorumluluktan muafiyet getiren bir düzenleme”nin yürürlüğe girdiğine dikkati çeken Gül, bu düzenlemenin yine 8 Kasım 2016’da onaya sunulduğunu ve TBMM’nin bunu kabul ettiğini belirtti. Son KHK’de ise buna bir fıkra eklendiğini ve aynı ibarenin kullanıldığını aktaran Bakan Gül, “Hiçbir şekilde değiştirilmeksizin 27 Temmuz 2016’daki ibarenin aynısı kullanıyor ve bu sefer de bu fiilleri yapan sivillerle ilgili de bir dava açılamayacağına, cezai, idari, mali bir sorumluluk cihetine gidilemeyeceğine dair düzenleme yapılıyor. Burada yeni bir düzenleme söz konusu değil. Ya iyi niyetli okumamadır ya da metnin hiç okunmadığı anlamına geliyor” diye konuştu.
80 MİLYON DİRENDİ
O gece 80 milyonun darbeye karşı çıktığının altını çizen Gül, “Darbe ne zaman bastırıldı? 15 Temmuz’da başladı, 2 saat sonra 16 Temmuz oldu. 16 Temmuz’da bu darbe bastırıldı. Dolayısıyla bunu sonraki tarihlere, bugüne getirecek hiçbir şekilde bir düzenleme yok” diye konuştu.
CHP, şehit yakınlarını yargılayacak mı
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç›un, “696 yasılı KHK’nin 121. maddesi Palasıyla sokağa çıkan vatandaşa, ‘Sen bu palanı bilemeye devam et. Artık özgürsün. Sen, herhangi bir şekilde birisini terör olaylarına destek veriyor olarak görürsen, bu palayla ona saldırabilirsin’ deniliyor. İnsanları birbirine karşı kışkırtan bir KHK çıkmıştır” açıklamalarına sert tepki gösterdi. Bülent Turan, “İlk KHK’larda aynı düzenleme resmi görevliler için yapıldı. O zaman CHP ses çıkarmadı. Darbeye karşı koymak suç değil ki. Hangi suçun affından bahsediyorsunuz? Tankı durduran yiğide devlet malına zarar verdi diye dava mı açacağız? Adamcağızı bir iki sene mahkemelerde süründürelim mi” ifadelerini kullandı. Turan şunları söyledi: O akşam sabaha kadar evinizde kravatla birlikte darbeyi televizyonda izliyorsanız, bu KHK’yı anlayamazsınız. Çıksın CHP’nin Grup Başkanvekili şehit yakınlarına ‘sizi yargılayacağız’ desin. Konu 15 Temmuz ile ilgilidir. Zaten resmi görevliler için olan düzenlemenin tekrarıdır.”
Ortada suç yok ki af olsun
Hükümet Sözcüsü Bekir Bzozdağ, sivile yargı muafiyeti düzenlemesine ilişkin, “Bu düzenleme 15 Temmuz’dan öncesini de, 16 Temmuz’dan sonrasını kapsamıyor. Bu milletin Meclis’i, Cumhurbaşkanlığı, Özel Harekat’ı bombalandı. Vatandaşımızın burada yaptığı meşru müdafaadır. Meşru müdafaa bizim hukukumuzda suç değildir” dedi. “Bu madde geleceği düzenlemiyor” açıklamasında bulunan Bozdağ, Kılıçdaroğlu’nun konuya ilişkin yorumları hakkında, “Bu düzenleme ‘genel, özel veya örtülü bir aftır’ demek şehitlerimize, yakınlarına ve gazilerine hakarettir. Ortada bir suç yok, olmayan bir suçun affı da olmaz. Buna af diyenler darbe sevenlerdir” değerlendirmesinde bulundu.
İçlerine FETÖ PKK kaçmış
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, şunları söyledi: ”İçinde ayrılıkçı Marksistleri barındıran, HDP ile ahbap çavuş ilişkisine giren, milletvekilleri İmralı canisinin posteri altındaki eylemlere katılan, kimi milletvekilleri ailece HDP’ye oy verdiğini söyleyen ülkemizi batılı emperyalistlere şikayet eden ve FETÖ’ye kol kanat geren bir partinin milliyetçi hareket ve liderine hakareti, sahip oldukları ideolojik saplantının neticesidir. CHP’nin MHP’ye saldırması, iki yüzlülüğün ve pişkinliğin fotoğrafıdır. Maalesef CHP›nin içine sadece HDP kaçmamıştır. FETÖ, aydınlıkçılar, DHKP-C gibi bilumum örgütler de kaçmıştır. Bu yüzden iflah olmamaktadır.”
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