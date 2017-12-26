Yeni KHK maskeleri düşürdü

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 121. Maddesi (KHK), Türkiye’de adeta 15 Temmuz darbe girişiminin engellenmesinden rahatsızlık duyan darbesever kesimlerin maskesini düşürdü. 15 Temmuz’da tanklara karşı direnen sivillerin karıştığı tek bir öldürme olayının olmadığına dikkat çeken hukukçular, yasanın 15 Temmuz’a ilişkin olmasına rağmen ‘milis gücü oluşturuyor’ gibi açıklamalar yapılmasının art niyetli bir telaşın göstergesi olduğunu söyledi.

BU NEYİN TELAŞI

15 Temmuz Derneği avukatı Uğur Güven, bu haftasonu İstanbul’daki gazi ve şehit yakınları ile bir araya geldiklerini ve en çok yöneltilen sorunun yargılamalar üzerine olduğunu söyledi. Bu düzenlemenin, siviller üzerindeki baskıyı ortadan kaldırdığına dikkat çeken avukat Güven, “696 Sayılı KHK’ya ilişkin bunların konuşuluyor olması bile insanı gerçekten üzüyor. Bu KHK, 15 Temmuz’da hain darbecilere karşı göğsünü siper eden vatandaşlarımızın ileride yargılanma olasılığına karşı yapılmış bir düzenleme. 15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri, bu KHK’ya gösterilen tepkilerle birlikte ‘15 Temmuz darbesinin başarısız olmasından rahatsız olan kesimlerin maskesinin düştüğü’ görüşünde. Hiç biri eline silah almamış ama yaralanmış 50 gazi müvekkilim var, hepsi de bu düzenlemeden dolayı mutlu oldular” diye konuştu.

YABANCI İSTİHBARAT

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında açılan Boğaziçi Köprüsü işgali davasının müdahil avukatı olan Cüneyt Toraman, Boğaz Köprüsü’nde, darbecilere direnen sivillerin askerlerin boğazını kestiği gibi algı operasyonu haberlere dikkat çekti.Toraman “Ortada otopsi raporları ve kamera kayıtları var. Boğaziçi köprüsünde, boğazı kesilerek ya da darp edilerek öldürülmüş tek bir asker yok. Türkiye genelinde, 15 ve 16 Temmuz’da darbeye direnen sivillerin karıştığı bir tek öldürme olayı yok. Tank ve otomatik silahlarla açılan ateş sonucu, eli havada yürürken tek tek düşüp şehit olan sivillerin görüntüsü var. Boğaz Köprüsü’nde darbeci askerlerin boğazının siviller tarafından kesilerek öldürüldüğü yönündeki haberlerdeki fotoğrafın, DEAŞ’ın yurtdışında yaptığı bir katliamın fotoğrafı olduğu ve yabancı bir istihbarat servisi tarafından servis edildiği de tespit edildi” dedi.

YA ABD’DE OLSAYDI

Av. Cüneyt Toraman, şunları söyledi: “Örneğin, Boğaziçi Köprüsü’ndeki darbeci askerler sivillerin üzerine ateş açtığı ve bu ortamda silah veya keskin nişancı kullanma hakkı olduğu halde polis hepsini yakalayarak adalete teslim etti. Benzer bir olay İngiltere veya ABD’de olsa, onların polisleri o darbeci askerlerin bir tanesi bile sağ teslim almazdı. Türkiye genelinde darbeciler 250 kişiyi şehit etti, 2 binin üzerinde kişiyi yaraladı ama sivillerin karıştığı bir tek öldürme olayı olmadı. Sadece polis-asker çatışması sırasında ölen darbeciler var.”

15 Temmuz darbe girişimi gecesi yalın ayak tankların önüne koşan sivillerden 250 kişi şehit düşmüştü.