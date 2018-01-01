Yeni küresel güç olduk

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN ÖNCÜLÜĞÜNDE TÜRKİYE’NİN ÖNÜ AÇILDI

Türkiye-Rusya ilişkileri Kasım 2015’teki uçak krizinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rus lider Putin’in birebir yürüttüğü temaslarla yumuşamaya başlayan Ankara-Moskova hattı 2017’de zirveye ulaştı. 15 Temmuz 2016’da uluslararası üst aklınFETÖ’nün TSK içine sızmış teröristlerinin kalkıştığı darbe girişiminden sonra Putin’in bizzat Erdoğan’ı arayarak hem destek vermesi hem de istihbarat paylaşması ilişkilere müthiş bir ivme kazandırdı. Bu gelişmeler üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Ağustos 2016’da Rusya’nın St. Petersburg kentine gitti. Bu, hem Erdoğan’ın darbe girişimi sonrası yaptığı ilk dış ziyaret hem de iki lider arasında Kasım 2015’ten yana yapılan ilk görüşme oldu. 9 Ağustos 2016’da yapılan bu ziyaretle başlayan süreçte, Erdoğan ve Putin, 10 kez baş başa görüştü. İki lider, yine aynı dönemde, Ağustos 2016 ile Aralık 2017 arasında 19 kez de telefon görüşmesi yaptı.

- 2017’de Almanya, Avusturya, İsviçre ve Hollanda ile yaşanan krizler karşısında başta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dik duruşu sayesinde Türkiye’nin ‘vazgeçilmez ağırlığı’ Avrupa’da kendini iyice hissettirdi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni seçilen ABD Başkanı Trump ile kurduğu ilişki de dünyanın dikkatini çekti. Ancak, ABD derin devletinin ve ülke iç siyasetinin baskısıyla Trump, Obama devrinin yanlış politikalarında ısrar edince Ankara’nın sert tepkisiyle karşılaştı. Kudüs krizinde ise ABD’nin başta İslam dünyası olmak üzere tüm dünyaya meydan okumasına en kararlı ve net tepkisi Erdoğan liderliğindeki Türkiye gösterdi.

- Erdoğan’ın yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğiyle önce İslam İşbirliği Teşkilatı’nı olağanüstü toplayarak İslam dünyasının lideri olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Erdoğan, Trump’ın önce BM Güvenlik Konseyi’nde yalnız kalmasını sağladı. Ardından da BM Genel Kurulu’nda ABD’nin tüm tehdit ve şantajlarına rağmen ezici bir çoğunluk Washington’a ‘dur’ dedi.

- 2017’de çıkarılan bir çok krize müdahale eden Erdoğan, Katar ablukasını boşa çıkardı, Arakan’daki Müslüman soykırımı kurbanlarına yardım eli uzattı. ABD öncülüğündeki Batı’nın Suriye’nin kuzeyinde oluşturmak istediği ‘terör koridoru’nu önledi.

- Barzani’nin bölgeye ateşe atacak referandum provokasyonunu İran ve Bağdat ile koordineli şekilde önledi. Suriye’deki iç savaşı durdruran Astana sürecine öncülük etti, Rusya ve İran ile barış umutlarının yeşermesini sağladı.

- Bir çok uluslararası krizin çözümünde etkin rol aldı. Venezüela, Meksika’dan, Afrika’ya Uzakdoğu’dan Ortadoğu’ya kadar üstlendiği etkin rollerle Erdoğan Türkiye’yi bölgesel güçten, küresel liderliğe yükseltti. İşte Erdoğan’ın 2017’deki baş döndüren trafiği:

- 26 ülkeye, 35 ziyaret yapan Erdoğan yılın ilk gezisini 3 Afrika ülkesine yaptı.

- Erdoğan, Afrika dönüşü Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar’a gitti.

- ABD Başkanı Donald Trump Erdoğan, 15 Mayıs’ta Beyaz Saray’da ağırladı. Erdoğan ABD’ye ikinci kez 17 Eylül’de BM için gerçekleştirdi.

- Pakistan’daki temasların ardından Moskova’ya geçen Erdoğan Putin ile bir araya geldi.

- Erdoğan, daha sonra sırasıyla Hindistan, Rusya, Kuveyt, Çin, ABD, Belçika, Almanya, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Ürdün, Kazakistan, İran, Ukrayna, Sırbistan, Polonya, Azerbaycan, Yunanistan ve Gümülcine, Sudan, Çad, Tunus’a gitti.

- Erdoğan, 2017’de on ülkenin devlet başkanını da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırladı.