Yeni Türkiye'nin AÝHM zaferi

Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi›nin (AÝHM) ‹28 Þubat Postmodern darbecilerine destek veren kararýyla baþörtüsüyle eðitim hakký engellenen Leyla Þahin Usta, yýllar sonra þimdi AÝHM’de görev alacak hakimlerin seçiminde oy kullandý. Mücadelesiyle Avrupa›ya adeta hukuk dersi veren Leyla Þahin Usta, «Daha önce kendimi savunmak için gittiðim AÝHM’de görev yapacak hakimlerin seçiminde karar merciinde oy hakkým olmasý beni duygulandýrdý» diye konuþtu.

AÝHM YASAKÇI ÇIKTI

Leyla Þahin Usta’nýn hukuk mücadelesi, Ýstanbul Üniversitesi Cerrahpaþa Týp Fakültesi öðrenciyken baþladý. 1998’de Ýstanbul Týp Fakültesi Dekanlýðý’nýn aldýðý ‘sakallý ve baþörtülü öðrencilerin üniversite kurumlarýna, stajlara alýnamayacaðý ve diðer çalýþmalara katýlamayacaðý” kararýna uymayan Leyla Þahin Usta, baþörtülü okula geldiði gerekçesiyle disiplin cezasý aldý, eðitimi engellendi. Üniversitenin verdiði disiplin cezasýnýn ‘insan haklarý ihlali’ olduðu belirterek AÝHM’e baþvuran Usta’ya, tüm hukukçularý þaþýrtan siyasi bir gerekçelerle ‘ret’ yanýtý verildi ve cezasý destek verildi. AÝHM 4. Dairesinin 2004 yýlýnda verdiði bu karara yapýlan itiraza AÝHM Genel Kurulu tarafýndan 11 Kasým 2005’de ikinci kez olumsuz yanýt verildi. AÝHM’in gerekçeli kararýnda, “Üniversitelerdeki baþörtüsü yasaðý konusundaki müdahale için Türk yasalarýnýn meþru temelleri olduðu” savunularak Avrupa Ýnsan Haklarý Konvansiyonu’nun ifade ve din özgürlüðünü konu alan dokuzuncu maddesi ile eðitim hakkýný konu alan ikinci maddenin birinci protokolünün ihlal edilmediðine hükmedildi. Türkiye’de eðitim hakký engellenen Leyla Þahin Usta, baþörtüsünü çýkarmadan eðitimin Avusturya’da tamamladýktan sonra, AK Parti Konya Milletvekili olarak TBMM’ye seçildi. Ardýndan da Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ne asil üye olarak girdi.

DOÐRU YOLDA YÜRÜDÜK

Avrupa Konseyi’ne üye olan 49 ülkeden birer hakimin görev aldýðý ve üye ülke vatandaþlarýnýn iç hukuk yollarý tüketildiðinde bu ülke vatandaþlarýnýn bireysel baþvuru yapabildiði AÝHM’de önceki gün Hollanda ve Macaristan adýna mahkemeye dahil olacak hakimlerin seçimi vardý. Ýki AÝHM hakimini seçecek kiþiler arasýndaysa, kaderin bir cilvesi Leyla Þahin Usta da vardý. “Yýllar önce baþörtülü okuma hakký engellenmiþ bir öðrenci olarak endiþeyle gittiðim AÝHM için þimdi Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üyesi olarak bu mahkemede görev yapacak hakimleri seçecek mercii de olmam ve oy kullanmam, bana çok anlamlý geldi ve duygulandým. Demek ki savunduðunuz þeye doðru ve legal yoldan gidiyorsunuz. Önemli olan yaptýðýnýz iþin sonuçlarýný sabrederek beklemek” diye konuþtu.

BÜYÜK BEDELLER ÖDENDÝ

28 Þubat darbecilerinin Türkiye’de koyduðu ve AÝHM’in onayladýðý insan haklarý ihlallerinden þimdi Türkiye’de eser kalmadýðýna dikkat çeken Leyla Þahin Usta, “Keþke AÝHM o kararý hiç almasaydý” diyerek yaþanan maðduriyetlere dikkat çekti: “Þimdi yaþadýðýmýz þeylerin ne kadar acý verici olduðunu ve anlamsýz þeylerle meþgul edildiðimizi görüyoruz. Þimdi Gündemimize aldýðýmýz konular deðiþti.”

O defter asýl þimdi kapandý

AÝHM’in AÝHM kararýna tepki gösteren dönemin baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan’ýn söylediði “Velev ki (baþörtüsünü) bir siyasi simge olarak taktýðýný düþünün. Bir siyasi simge olarak takmayý da suç kabul edebilir misiniz? Simgelere, sembollere bir yasak getirebilir misiniz? Özgürlükler noktasýnda dünyanýn neresinde böyle bir yasak var?” sözleri, Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýlýðý tarafýndan AK Parti’yi kapatma davasýna da delil oldu. Leyla Þahin hakkýnda alýnan bu karar sýrasýnda AÝHM üyeleri arasýnda, Türk hakim Rýza Türmen’de yer alýyordu. AÝHM’in bu kararý almasýnda etkili olduðu kamuoyunda tartýþýlýrken Türmen’in CHP’den milletvekili olmasý da tepki çekti. Bu duruma dikkat çeken Leyla Þahin Usta, “Bu her þeyi açýklýyor. Kesinlikle tarafsýz deðil siyasi bir karardý. Verilen karar, siyasiydi ve Türkiye’nin önünün kesilmesiyle ilgiliydi” dedi.

Avrupa’yý durduran protesto

AVRUPA Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde (AKPM) pazartesi günü gündeme gelen ‘Türkiye’de demokratik kurumlarýn iþleyiþi” konulu ve “acil” kodlu toplantý talebinin reddedilmesinde, AK Parti milletvekillerin ‘toplantýlardan çekilme’ restinin etkili olduðu ortaya çýktý. AKPM’de gündeme alýnmak istenen “Türkiye aleyhtarý” görüþme taleplerinin reddedilmesinde, Türkiye›de muhalefet ve gayri milli medyada gündeme getirildiði gibi TBMM’de gözaltý süresinin 7+7’e indirilmesi de dahil OHAL yasalarýnda yapýlan KHK düzenlemelerinin deðil AP-Türkiye heyetleri arasýnda yapýlan görüþmelerin etkili olduðu öðrenildi. Görüþmelere iliþkin bilgi veren AKPM asli üyesi ve AK Parti Konya milletvekili Leyla Þahin Usta “Pazartesi günkü toplantýyý protesto ettik ve böyle bir karar çýkmasý durumunda toplantýlardan çekileceðimizi bildirdik. Toplantýnýn yapýlmasý, Türkiye aleyhtarý yeni bir kampanyanýn start almasýna neden olacaktý” dedi. Usta, Türk delegasyonunun “Pazartesi yapýlacak toplantýyý protesto etme” kararý aldýðýný ancak CHP’nin buna uymadýðýna da dikkat çekti.