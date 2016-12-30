Yeni yılda yeni Türkiye
Eski Türkiye’nin hantal yapısını değiştirecek Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne ilişkin Anayasa değişikliği, CHP’nin tüm engelleme çabalarına rağmen komisyondan geçti.
- ŞERİFE GÜZEL
TBMM Anayasa Komisyonunun anayasa mesaisi sona erdi. Komisyon, görüşmelerine 20 Aralık’ta başlanan ve AK Parti’li 316 milletvekilinin imzası bulunan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapan Kanun Teklifi’ni kabul etti. TBMM Başkanlığına 10 Aralık’ta sunulan teklifin, bazen gece yarısını geçen, bazen sabahı bulan, zaman zaman sert tartışma ve kavgaların yaşandığı görüşmeleri, komisyonda 9 gün sürdü. Teklifin tümü üzerindeki değerlendirmeler, aralıksız 5 gün yapıldı.
‘AYRILMAYIN’ TALİMATI
Meclis Başkanlığına 21 madde olarak sunulan teklif, önergelerle 18 maddeye indi.Teklifin, yeni yılın ilk haftasıyla birlikte TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri başlayacak. Başbakan Binali Yıldırım, önceki günkü MYK toplantısında hem bakanlara, hem de vekillere, teklifin görüşüleceği Ocak ayı boyunca “Ankara’dan çıkmamaları” talimatı verdi. Teklifin TBMM Anayasa Komisyonu’ndaki görüşmelerin tamamlanmasıyla birlikte AK Parti’nin teklifle ilgili izleyeceği takvim de netleşti. Görüşmelerin, vakit geçirilmeden yeni yılın ilk günleriyle birlikte başlatılması planlanıyor. Komisyon Başkanı Mustafa Şentop, komisyon toplantısını kapatırken, muhalefet şerhlerinin yazımı için 2 Ocak tarihine kadar süre verdi. Böylelikle AK Parti, 3 Ocak’tan itibaren teklifi Genel Kurul’da görüşmek üzere hazır hale getirmiş olacak. Görüşmelerin Ocak ayı boyunca sürebileceğini hesaplayan AK Parti, bu sürede hem vekiller, hem de bakanlara sıkıyönetim uygulayacak. Başbakan Binali Yıldırım’ın da, hem son Bakanlar Kurulu hem de Merkez Yürütme Kurulu(MYK) toplantısında, bu konudaki uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Başbakan Yıldırım’ın, “Ocak ayında herkes programını Ankara’da olacak şekilde ayarlasın” talimatı verdiği belirtildi.
NİSAN BAŞI REFERANDUM
AK Parti’nin öngörüsü, Ocak ayında Genel Kurul görüşmelerinin de tamamlanıp, teklifin Meclis’ten geçirilmesi yönünde. Ocak sonunda Cumhurbaşkanının onayına sunularak Resmi Gazete’de yayımlanması hedefleniyor. Bu durumda referandumun Nisan ayı başında yapılması öngörülüyor.
20 Aralık’ta başlayan Anayasa değişikliği görüşmeleri 9 gün sürdü. Müzakereler sırasında bazı CHP’liler kavga çıkardı
Partisi ile bağı devam edebilecek
- Mevcut Anayasa’daki, “Cumhurbaşkanı seçilenin partisiyle ilişiğinin kesileceği” hüküm çıkarıldı. Böylelikle doğrudan halk tarafından seçilen cumhurbaşkanının, partisiyle ilişiğinin kesilmesine yönelik hüküm ortadan kaldırıldığı için Cumhurbaşkanı, partisiyle bağı sürebilecek. Uygulama, referandumla yürürlüğe girecek.
- Cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atayacak ve görevlerine son verecek.Cumhurbaşkanı üst düzey kamu yöneticilerini atayacak, görevlerine son verecek ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenleyebilecek.
- Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde 45 gün içinde cumhurbaşkanı seçimi yapılacak. Yenisi seçilene kadar cumhurbaşkanı yardımcısı, cumhurbaşkanlığına vekalet edecek.
- Cumhurbaşkanı bütçe kanun teklifini, mali yılbaşından en az 75 gün önce TBMM’ye sunacak. Bütçe Komisyonunda görüşülecek.
- Genelkurmay başkanı cumhurbaşkanınca atanacak.
- Yeni sistemle birlikte “Başbakan” ve “Bakanlar Kurulu” olmayacak.TBMM’nin bir sonraki seçimi ve cumhurbaşkanı seçimi, 3 Kasım 2019’da yapılacak.
- YAŞ kararları, yargı yoluna açılacak.
YEDEK VEKİLLİK OLMAYACAK
Anayasa Komisyonu’nda görüşmeleri tamamlanan Cumhurbaşkanlığı sistemine yönelik Anayasa değişiklik teklifinde, iki madde düşürülerek, teklif 21 maddeden 18 maddeye indirildi. Yedek milletvekilliği maddesi ile “Doğuştan Türk” ifadesi çıkartıldı.
VEKİL SAYISI 600 SEÇİLME YAŞI 18
TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edilen teklife göre, milletvekili sayısı 550’den 600’e çıkarılacak.
Milletvekili seçilebilme yaşı 25’ten 18’e indirilecek.
Seçimler 5 yılda bir yapılacak, cumhurbaşkanı seçimleri de aynı gün olacak.
KARARNAME ÇIKARABİLECEK
Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilecek.
YARGIYA, ‘TARAFSIZ’LIK İLKESİ
Yargı yetkisi, “bağımsız ve tarafsız” mahkemelerce kullanılacak.”Askerlikle ilişiği olanlar” milletvekili adaylığına başvuramayacak. Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve askeri mahkemeler kalkacak.
İLK SEÇİM 2019 5 YILDA BİR SEÇİM
Seçimler 4 yılda değil, 5 yılda bir yapılacak. Cumhurbaşkanı seçimleri de 5 yılda bir olacak ve seçmenler, iki seçim için aynı gün sandığa gidecek. Meclis Araştırması, belli bir konuda bilgi edinmek için yapılan incelemeden ibaret olacak.
GEN SORU VERME YETKİSİ TBMM’DE
Bugüne kadar bakanlarla ilgili uygulanan “gensoru” yöntemi ise artık tarihe karışacak. Genel Görüşme, toplumu ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi şeklinde gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı ve yardımcıları ile bakanlar hakkında Meclis Soruşturması açılabilecek.
HSYK, HSK OLACAK 13 ÜYE SEÇİLECEK
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun adı, Hakimler ve Savcılar Kurulu olacak; 13 üyeden oluşan kurul, 2 daireyle çalışacak. Kurulun 4 üyesi cumhurbaşkanınca, 7 üyesi TBMM’ce seçilecek. Adalet Bakanlığı Müsteşarı, doğal üyes olacak. Üyeler, 4 yıl için seçilecek. Süresi biten üyeler bir kez daha seçilebilecek.
100 BİN KİŞİ ADAY GÖSTEREBİLECEK
Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, son genel seçimlerde geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5’ini alan partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebilecek.
İKİ SEÇİM BİR ARADA OLACAK
Meclis, üye tam sayısının 5’te 3 çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verilebilecek. TBMM genel seçimi ile cumhurbaşkanı seçimi birlikte yapılacak. Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde TBMM genel seçimi ile cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte gerçekleştirilecek.
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