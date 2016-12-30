Yeni yılda yeni Türkiye

TBMM Anayasa Komisyonunun anayasa mesaisi sona erdi. Komisyon, görüşmelerine 20 Aralık’ta başlanan ve AK Parti’li 316 milletvekilinin imzası bulunan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapan Kanun Teklifi’ni kabul etti. TBMM Başkanlığına 10 Aralık’ta sunulan teklifin, bazen gece yarısını geçen, bazen sabahı bulan, zaman zaman sert tartışma ve kavgaların yaşandığı görüşmeleri, komisyonda 9 gün sürdü. Teklifin tümü üzerindeki değerlendirmeler, aralıksız 5 gün yapıldı.

‘AYRILMAYIN’ TALİMATI

Meclis Başkanlığına 21 madde olarak sunulan teklif, önergelerle 18 maddeye indi.Teklifin, yeni yılın ilk haftasıyla birlikte TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri başlayacak. Başbakan Binali Yıldırım, önceki günkü MYK toplantısında hem bakanlara, hem de vekillere, teklifin görüşüleceği Ocak ayı boyunca “Ankara’dan çıkmamaları” talimatı verdi. Teklifin TBMM Anayasa Komisyonu’ndaki görüşmelerin tamamlanmasıyla birlikte AK Parti’nin teklifle ilgili izleyeceği takvim de netleşti. Görüşmelerin, vakit geçirilmeden yeni yılın ilk günleriyle birlikte başlatılması planlanıyor. Komisyon Başkanı Mustafa Şentop, komisyon toplantısını kapatırken, muhalefet şerhlerinin yazımı için 2 Ocak tarihine kadar süre verdi. Böylelikle AK Parti, 3 Ocak’tan itibaren teklifi Genel Kurul’da görüşmek üzere hazır hale getirmiş olacak. Görüşmelerin Ocak ayı boyunca sürebileceğini hesaplayan AK Parti, bu sürede hem vekiller, hem de bakanlara sıkıyönetim uygulayacak. Başbakan Binali Yıldırım’ın da, hem son Bakanlar Kurulu hem de Merkez Yürütme Kurulu(MYK) toplantısında, bu konudaki uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Başbakan Yıldırım’ın, “Ocak ayında herkes programını Ankara’da olacak şekilde ayarlasın” talimatı verdiği belirtildi.

NİSAN BAŞI REFERANDUM

AK Parti’nin öngörüsü, Ocak ayında Genel Kurul görüşmelerinin de tamamlanıp, teklifin Meclis’ten geçirilmesi yönünde. Ocak sonunda Cumhurbaşkanının onayına sunularak Resmi Gazete’de yayımlanması hedefleniyor. Bu durumda referandumun Nisan ayı başında yapılması öngörülüyor.

20 Aralık’ta başlayan Anayasa değişikliği görüşmeleri 9 gün sürdü. Müzakereler sırasında bazı CHP’liler kavga çıkardı

Partisi ile bağı devam edebilecek

- Mevcut Anayasa’daki, “Cumhurbaşkanı seçilenin partisiyle ilişiğinin kesileceği” hüküm çıkarıldı. Böylelikle doğrudan halk tarafından seçilen cumhurbaşkanının, partisiyle ilişiğinin kesilmesine yönelik hüküm ortadan kaldırıldığı için Cumhurbaşkanı, partisiyle bağı sürebilecek. Uygulama, referandumla yürürlüğe girecek. - Cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atayacak ve görevlerine son verecek.Cumhurbaşkanı üst düzey kamu yöneticilerini atayacak, görevlerine son verecek ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenleyebilecek. - Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde 45 gün içinde cumhurbaşkanı seçimi yapılacak. Yenisi seçilene kadar cumhurbaşkanı yardımcısı, cumhurbaşkanlığına vekalet edecek. - Cumhurbaşkanı bütçe kanun teklifini, mali yılbaşından en az 75 gün önce TBMM’ye sunacak. Bütçe Komisyonunda görüşülecek. - Genelkurmay başkanı cumhurbaşkanınca atanacak. - Yeni sistemle birlikte “Başbakan” ve “Bakanlar Kurulu” olmayacak.TBMM’nin bir sonraki seçimi ve cumhurbaşkanı seçimi, 3 Kasım 2019’da yapılacak. - YAŞ kararları, yargı yoluna açılacak. YEDEK VEKİLLİK OLMAYACAK Anayasa Komisyonu’nda görüşmeleri tamamlanan Cumhurbaşkanlığı sistemine yönelik Anayasa değişiklik teklifinde, iki madde düşürülerek, teklif 21 maddeden 18 maddeye indirildi. Yedek milletvekilliği maddesi ile “Doğuştan Türk” ifadesi çıkartıldı.

VEKİL SAYISI 600 SEÇİLME YAŞI 18