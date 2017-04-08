Yenikapı ruhu evet diyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Evet Platformu’nun Yenikapı ‘da “Aşkımız memleket, millet için evet” sloganıyla düzenlediği İstanbul Buluşması’na katıldı. Burada cokulu kalabalığa seslenen Erdoğan, 16 Nisan’daki halk oylamasına 1 hafta kaldığını hatırlatarak, şöyle konuştu: “Geldiğimiz noktada artık bize sadece anayasa değişikliğini geçirmek yetmez, çok daha büyük bir sorumlulukla karşı karşıyayız. İstanbul 16 Nisan’da öyle bir ‘evet’ demeli ki 99 yıl önce bu mübarek şehri ayaklarıyla kirletenlerden başlayarak Türkiye’ye, Türk milletine kem gözle bakan kim varsa hepsinin yüreği titremeli.”

YENİKAPI RUHU ÖLMEDİ

Yenikapı ruhunun asla ölmediğini vurgulayan Erdoğan, “Sadece bu ruha layık olmayanlar gidip kendilerine yakışan safa geçtiler, o kadar” diye konuştu. İstanbul’un 16 Nisan’da evet diyerek hala 99 yıl öncesindeki o kara günlerin hayaliyle yanıp tutuşanlara dersini vereceğini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu: “İstanbul, evet diyerek 15 Temmuz’da bu ülkeyi işgal etmeye çalışanların taşeronluğunu yapan FETÖ hainlerinin kökünü kurutmaya hazır mı? İstanbul, PKK terör örgütünün, katliam makinesi DEAŞ’ın, cinayet şebekesi DHKP/C ‘nin kökünü kurutmaya hazır mı? FETÖ’nün avukatlığına soyunan CHP yönetimine dersini vermeye hazır mı?” Vatandaşların “evet” cevabı üzerine Erdoğan, “İstanbul’a da bu yakışır” karşılığını verdi.

DÖNÜM NOKTASI

Avrupa’da kendilerine karşı telaşlı bir engelleme çabası olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti: “Ne yaparlarsa yapsınlar biz bunların hepsini aştık, aşıyoruz ve aşacağız. 40 yıldır siyasetin içindeyim. 40 yıldır bu tür çalışmaların yapıldığını biliyorum. Peki bu defa niye böyle telaşlı bir engelleme çabasıyla karşı karşıya kaldık? Çünkü Türkiye’nin geleceği için bir dönüm noktası niteliği taşıdığını çok iyi biliyorlar.”

KOLAY OLMADI

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “16 Nisan’da yaptığımız iş, Amerika’yı yeniden keşfetmek değil. 16 Nisan’da merhum Özal’dan Demirel’e, Türkeş’ten Erbakan’a, Yazıcıoğlu’na kadar tüm liderlerin özlemi olan bir değişimi hayata geçiriyoruz. Tek fark; onların uygun şartları bulup bu değişimi başlatamamış olmaları, bizim ise bu adımı atmış bulunmamızdır. Elbette bu adımı atmak bizim için de kolay olmadı. Çok zor şartlar geçirdik. 2002 yılının kasımından beri ne zaman ülkemizin geleceği için önemli bir projeyi hayata geçirmeye kalksak her defasında birileri ortalığı toz dumana karıştırdı.”

İDAMI ONAYLARIM

15 Temmuz gecesi milletin istiklaline ve istikbaline sahip çıktığını dile getiren Erdoğan, “16 Nisan’da çıkacak ‘evet’ idamın yolunu açar. Meclis’ten geçip bana geldiğinde ben de tereddütsüz onaylarım. Şehitlerimizin katillerini affetme yetkimiz yok” diye konuştu.

KONROLLÜ KOLTUK

Erdoğan, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun 15 Temmuz’da saat 23-23.30 gibi havalimanına indiğini, darbeci girişimini fark edince de Bakırköy Belediye Başkanı’nın evine sığındığını söyledi ve ekledi: “Sonra ‘Kontrollü darbedir’ diyor. Bunlar şehitlerimizi muazzep edecek, yakınlarının ve gazilerin yüreğini kanatacak laflardır. Kasetle geldi ya koltuk kontrollü.”

ÜZÜLÜYORUM

CHP’lilerin Kılıçdaroğlu gibi bir felakete maruz kalmasının üzüntü verici olduğunu ifade eden Erdoğan, “Onun için 16 Nisan, CHP’ye gönül vermiş kardeşlerimin de günüdür. Gelin bu adamdan kurtulun. 16 Nisan’da şöyle rekor bir evet oranına ulaşmamız halinde artık bu zatın yerinde oturamayacağına inanıyorum. Ana muhalefet partisini terör örgütleriyle aynı çizgiye getiren birisi alternatif siyaset üretemez.” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN’IN SESİNDEN ‘EVET’ KLİBİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıkmadan önce miting alanını dolduran kalabalığa sürpriz bir video klip izletildi. Erdoğan’ın seslendirdiği şiirden oluşan ‘Evet’ kbili, TV’lerden önce ilk kez Yenikapı’da yayınlandı.

YENİ SİSTEM TARİHİMİZİN BİRİKİMİ

Yeni sistemin ülkeye istikrar getireceğine dikkati çeken Erdoğan, “Amerika’yı tarihi boyunca 17 başkanla yönetilmiş. Bizde 48. Onlarda 17 tüm tarih boyunca. Aynı dönemde Fransa 11 cumhurbaşkanı var. İngiltere 15 hükümet kurmuş. En fazla Almanya hükümet değiştirmiş, o da 24. Bizim 48 hükümet kurmuş olmamız demokrasimizin gücünün değil, istikrarsız olduğunun ifadesidir. Yeni yönetim sistemimiz tarihimizden ve kültürümüzden süzülüp gelen bir birikimin ifadesidir. Türkiye, hep güçlü hükümetler tarafından yönetilseydi, bugün bulunduğumuz yerin tam iki kart ilerisinde yer alacaktık” ifadesini kullandı.

HESAPLARI BOZULACAK

BAŞBAKAN Yıldırım, yaptığı konuşmada, tıpkı 1. Dünya Savaşı’ndaki gibi Ülkemize tuzakların kurulduğuna dikkati çekti. Yıldırım, şunları söyledi: “Türkiye’yi dize getirmek isteyenler karanlık bir oyun peşinde. Kimi zaman terör, kimi zaman kardeş kavgası, kimi zaman ekonomik kriziyle Türkiye’nin yolunu kesmek istiyorlar. Ne çukur kazanlar ne de Pensilvanya’nın alçak FETÖ örgütü milletin yolunu kapatamadı kapatamayacak. Halkın tercihini sindiremeyenlere karşı dik durduk demokrasiyi koruduk. Terör örgütleri üzerinden ülkemize yapılan saldırıları boşa çıkardık. Terör örgütleriyle tarifsiz mücadelemiz devam ediyor. Şer odakları ile daha güçlü mücadele için 16 Nisan milat olacak. ”

EN BÜYÜK ESER

Yıldırım, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kuşkusuz en büyük eserimiz olacak. Türkiye’de artık güçlü hükümetler Meclis dönemi başlıyor. 16 Nisan’da sadece evet demeyeceksiniz tarihin akışını da değiştireceksiniz. ” diye konuştu.

Evet açık ara önde gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Nisan’da gerçekleştirilecek halk oylaması anketlerine ilişkin, “Şu anda bir oran zikretmeyeyim. Ama açık ara diyebilirim ve bu açık ara gidiş daha da artarak devam edecek, bu onu gösteriyor. Bizim meselemiz şu anda öyle bir oran çıkmalı ki, bu bir defa bu ülkenin hizmetinde olan bütün insanlara öz güven kazandırmalı” dedi. 24 TV, 360 ve Alem FM’in ortak yayınına konuk olan Erdoğan şunları söyledi:

YATIRIMI FİŞEKLEYECEKİşadamı bu ülkede terör var mı diye bakar. Yatırımlarda sıçrama dönemine ulaşalım. 16 Nisan bunu fişekleyecektir.

PARTİME ÜYE OLURUMAK Parti’nin kurucu genel başkanıyım, dolayısıyla bu hak doğduğu andan itibaren partime üye olurum ve partime üye olarak hizmetime devam ederim.

İZMİR’E BEKLERİZ(CHP’li Hüsnü Bozkurt’un İzmir’den denize dökme tehdidi) Yarın (bugün) İzmir’deyiz, buyur gel. Bunlar siyasette affedilmeyecek sözlerdir.

POLİSE HAKARET(Tuncay Özkan’a) Bu vatanın evladına sen ‘it’ diyemezsin. Muhtemelen trafik polisi, orada bir düzen kuruyor. Kalkacaksın sen orada it diyeceksin. O adam köşe yazarlığı yapmış, cezaevine girmiş, kitap yazmış.

GENÇLERE GÜVENMİYORGazi Mustafa Kemal ne diyor? ‘Ey gençler, Cumhuriyet’i sizlere emanet ediyorum’ diyor ama Cumhuriyet’i, şu anda Kılıçdaroğlu gençlere emanet edemiyor. Parlamentoya girmelerine tahammül edemiyor.

HASTANE ANISINI ANLATTIKılıçdaroğlu’nun müdürlüğü zamanlarıydı. Bolu Dağı’nda kaza yaptık. Bizi hastane hastane dolaştırdılar. Ambulans yok, hemşire yok. SSK’lıyız diye devlet hastanesine almadılar. Ben yaşadım. Ben damdan düştüm.

Erdoğan Yanıtlıyor 1 numara

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 TV, 360 ve Alem Fm ortak yayınında Murat Çiçek, Ersoy Dede ve Hikmet Genç’in sorularını cevapladı. #ErdoğanYanıtlıyor etiketi kısa sürede Twitter’da TT listesinde 1 numaraya yükseldi.

EY KILIÇDAROĞLU GEÇMİŞİNİ, TARİHİNİİYİ OKU

Yeni sistemi eleştiren Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin geçmişini hiç okumadığına dikkati çeken Erdoğan, “Gazi Mustafa Kemal hem Cumhurbaşkanı hem de CHP’nin genel başkanı değil miydi? Ey Kılıçdaroğlu, biraz tarihini, geçmişini oku. Cemaziyelevvelini bir öğren. İsmet İnönü, hem CHP’nin genel başkanı hem de Cumhurbaşkanı değil miydi? Şimdi bunu söyleyerek neyi söylüyor? ‘Böyle olan bir cumhurbaşkanı, tarafsız olabilir mi?’ diyor. Demek ki Gazi Mustafa Kemal tarafsız değildi. Demek İnönü tarafsız değildi. Öyle saçmalık olur mu? Siz hizmette tarafsız olacaksınız.”