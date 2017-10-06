Yenilenmede amaç 2019’a hazırlık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “ Genel Başkan” sıfatıyla ilk kez başkanlık edeceği toplantı bugün Afyonkarahisar’daki NG Güral Termal Otel’debaşlayacak. Bakanlar, vekiller, genel merkez yöneticileri ve parti kurucularının katılacağı toplantıda, AK Parti Teşkilat Başkanlığı koordinasyonunda, 4 Temmuz’da başlayan olağan süreç masaya yatırılacak, devam eden ilçe kongreleri ve Şubat 2018 sonuna kadar yapılması planlanan il kongrelerine ilişkin istişarelerde bulunulacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın partiye tekrar dönmesiyle birlikte parti her şeyi elden geçiriyor. Teşkilatları elden geçiriyor, belediyeleri elden geçiriyor, hükümeti elden geçiriyor. Bütün bu elden geçirmenin amacı da 2019’a hazırlık. Bu süreçte bizim herhangi bir il başkanının, herhangi bir belediye başkanının yani herhangi bir siyasinin kendisini siyasi güvence altında hissetmesi diye bir şey söz konusu olamaz. Yani ‘Şunların istifası istenecek, şunların istifası istenmeyecek.’ diye bir şey söz konusu olamaz. Yerel Yönetimler Başkanlığının bu konuda çalışmaları devam ediyor” ifadesini kullandı.