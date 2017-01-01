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Yılbaşı gecesi - 25 derecede vatan nöbeti

Düşmana göz açtırmayan Mehmetçik, yeni yıla vatan için nöbet tutarak ya da kar yağışı altında yürütülen operasyonda girdi.

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Yılbaşı gecesi Türkiye-Ermenistan sınırındaki Kars Şehit Er Mustafa Koçak Hudut Karakolu’ndaki askerler sıfırın altında 25 derecede fedakarca vatan savunmasını sürdürdü. Terör örgütlerine yönelik hava harekatlarında önemli konuma sahip Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığındaki pilotlar ise Alarm Reaksiyon Merkezi’nde nöbet tutarak yeni yıla “Merhaba” dedi. Türk donanmasının kahraman mensupları, vatan savunmasındaki sorumluluklarını yılbaşında da “Preveze ruhu” içinde yerine getirdi. Gölcük Deniz Ana Üssü’nde bulunan TCG Kemalreis Fırkateyni’nde görev yapan bahriyeliler, yeni yıla elleri tetikte girdi. Edirne’deki Şehit Er İhsan Şengül Tatarköy Hudut Karakolu’ndaki askerler de yılbaşı gecesi yoğun kar yağışı altında insan tacirlerine karşı yapılan operasyondaydı.

 

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