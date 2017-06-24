İzmir'de konuşan Başbakan Yıldırım: Bu senenin en erken bayramı 16 Nisan'dır

Başbakan Yıldırım, AK Parti İzmir İl Başkanlığının otelde düzenlediği törende partililerle bayramlaştı.

Konuşmasında 80 milyon vatandaşla aynı gök kubbenin, ay yıldızlı sancağın altında bayramı birlikte karşılamanın mutluğunu yaşadıklarını, görevi süresince İzmir'e ayrı önem verdiğini belirten Yıldırım, bayramların kavganın barışa, dayanışmaya, yardımlaşmaya, kardeşliğe ve gönül birliğine dönüştüğü müstesna günler olduğunu, bu güzel günün tüm milleti ve yeryüzündeki tüm Müslümanları sarıp sarmaladığını söyledi.

Bayramların yetimlerin güldüğü, yaşlıların tebessümlerinin büyüdüğü, çocukların gelenekleriyle buluştuğu önemli anlar olduğuna dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti: "Bundan yaklaşık bir yıl önce milletin tebessümünü gözyaşına çevirmeye çalışanlar, ülkemiz için iğrenç bir plan yaptılar. Fetullahçı Terör Örgütü tarafından 15 Temmuz darbe girişimi yapıldı. Çocuklarımızın gelecekte yaşayacağı bağımsız Türkiye’yi istemeyenler, milletin emanet ettiği silahlarla millete ateş etti. Tanklar, uçaklar ve silahlar, o gün meydanlardaydı. Bu alçakların hesaba katmadığı bir şey vardı. O da liderimiz, kurucumuz, Genel Başkanımız Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşu, hükümetimizin kararlı duruşu, bu olaya prim vermeyen en şiddetli tepkisini gösteren aziz milletimiz... O gün Sayın Cumhurbaşkanımız ve biz bir çağrı yaptık: 'Gün bugün.' dedik, 'Bugün ülkenin bağımsızlığını, aydınlık yarınlarını kurtarma günüdür.' dedik.

Sağ olun, sizler Türkiye’nin her tarafından kadın, erkek, yaşlı, genç, herkes meydanlara indi. Meydanlar doldu, taştı. Adeta Çanakkale’deki ecdada selam yollayan vatandaşlarımız, bu mübarek toprakların düşmanlarca geçilemeyeceğini bütün dünyaya gösterdi. O gece, halkın ve hakkın gücü, tankın gücünü yendi."

Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişiminde 249 şehit, 2 bin 193 de gazi verdiğini hatırlatan Yıldırım, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere uzun ömürler diledi.

"16 Temmuz sabahı güneş, daha güçlü, daha aydınlık ve bağımsız Türkiye için doğdu." diyen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "O gün milli iradenin muhteşem tecellisi olan ezan ve selalar adeta yeni bir başlangıcı millete müjdeledi. Milet, büyük Türkiye hedefine doğru ilerledi. Millet, vesayetten arınmış, dayanışma ve kardeşliğin en güçlü hali ile vücut bulduğu Türkiye için yeni bir sistem istedi. Milletin taze bir nefes, berrak bir istikbal için istediği bu talebe, 'Başımız, gözümüz üstüne.' dedik ve hemen harekete geçtik. 2 ay boyunca il il, ilçe ilçe, mahalle mahalle gittik, vatandaşlarımıza, hemşehrilerimize yeni sistemi anlattık. Neden ihtiyaç olduğunu anlattık, neden Türkiye’nin sürekli darbe ve vesayetlerle uğraştığını, bundan kurtulmanın yollarının nasıl olacağını anlattık.

Millet ve hizmet için milletle attığımız her adımda yanımızda vatandaşlarımızı bulduk. 15 Temmuz’da kazandığımız milli zaferi, 16 Nisan’da taçlandırarak Türkiye'ye yepyeni bir bayram yaşattınız. Bu senenin en erken bayramı 16 Nisan'dır. Şimdi ikinci bir bayram yaşıyoruz, böylece Türkiye yeni bir döneme girdi, bugüne kadar imzalanan en büyük toplumsal sözleşme olan sivil anayasa ile ülkemizin ve milletimizin önü açıldı, vesayet artık tarihe gömüldü, yerini milli iradeye bıraktı, artık, söz, karar, mühür milletin elinde."

- Sabuncubeli'nde ışık görünecek

Türkiye'nin önüne çıkarılmaya çalışılan engeller, ekonomik kriz oyunları ve toplumsal huzursuzluk girişimlerinin hayat bulmadığını, vatandaşların sağduyusu, kadirşinaslığı ve kardeşlik hukukunun tüm art niyetli girişimlerin üstesinden geldiğini dile getiren Başbakan Yıldırım, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da çukur açanların o çukurların içinde kaldığını, o topraklara birlik, beraberlik tohumları ektiklerini, bu tohumların birer filiz halinde memleketin geleceğine uzandığını vurguladı.

İzmir'deki yatırımlara dikkati çeken Yıldırım, bu hizmetleri herkesin bildiğini, bugün bilmeyenlerin de yarın mutlaka öğreneceğini ifade etti.

Sabuncubeli Tüneli'nde 1-2 hafta içinde ışık görüleceğini dile getiren Yıldırım, projede yüzde 93'lük gerçekleşme sağladıklarını belirtti.

"İnşallah proje önümüzdeki yıl hizmete girecek, böylece Manisa ve İzmir artık birleşiyor. 10 dakika bilemedin, 15 dakika." diyen Yıldırım, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde "korkunç" sıfatıyla belirttiği Sabuncubeli'ne yapılacak tünelle hayat kurtarılacağını söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir-Ankara Otoyolu'nun da vadettikleri 35 proje arasında yer aldığını kaydederek, "Eften püften projeler yok bizde, her biri milyarlık proje, bunun da projeleri 2017'de bitiyor, yapımı takip eden yıllarda planlanacak." dedi.

Salondakilerin "Biz yapıyoruz, Kılıçdaroğlu yürüyor." demesi üzerine Yıldırım, "Yahu kardeşim yürümeden yürümeye fark var. Kimisi millet için yürür, kimisi boşuna yürür. Nereye gideceğini bilmezsen yol, seni bildiği yere götürür." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Bornova Çevre Yolu Projesi çalışmalarının devam ettiğini aktararak, İzmir-Aydın-Denizli-Antalya'da bölünmüş yol yaptıklarını, şimdi de otoyol yapacaklarını, Kemalpaşa Lojistik Merkezi ile Torbalı'nın demiryolu ile bağlantısını sağlayacaklarını anlattı.

Belevi-Tire yolunun yapılamayacağı yönünde iddialar ortaya atıldığına işaret eden Yıldırım, "Şov yapanlar vardı: 'Olmaz, yapılmaz.' diyenler... Ömürlerinde çivi çakmamış adamlar, yalancı pehlivanlık yapıyorlardı. Başladı mı? İhalesi yapıldı, çalışmalara başlandı. İnşallah onu da birkaç sene içinde bitirmiş olacağız." diye konuştu.

- İzmir'i Süper Lig'e çıkarma zamanı

İzmir'deki stat projeleriyle ilgili uzun süre uğraştıklarını ifade eden Yıldırım, davalarla uğraştıklarını, nihayet bütün davaların bittiğini, temmuz ayında stat çalışmalarına başlayacaklarını ve hepsini yapacaklarını söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'in Göztepe ile Süper Lig'e çıktığına dikkati çekerek, "Şimdi İzmir futbolda Süper Lig'e çıktı mı, Göz Göz Göztepe'yle çıktı mı? Şimdi İzmir'i Süper Lig'e çıkarma zamanı. 2019’da İzmir, Süper Lig'de olacak, nasıl olacağını biliyorsunuz. Yarım kalan işimizi mutlaka tamamlamamız lazım. Bizde yarım iş olmaz. Sizlere güveniyorum. İzmir ekibimiz inşallah bu işin üstesinden gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Stat sorunun sonunda hallolduğunu kaydeden Yıldırım, "Uğraşanlar, dava edenler, geciktirenler utansın, İzmir'e ne diyeceklerse bundan sonra onu söylesinler. Bunlarda öyle bir şey yok, yarın der ki: 'Biz yaptırdık'. Öyle bir adetleri var, hangi işi yaptıysak hemen gidiyorlar, korsan tabela çakıyorlar, 'Biz yaptık.' ama artık İzmirli gerçeği görüyor." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, "Bugün büyük bir gazetenin birinde yalan yanlış bir başlık var. Efendim 'flamingoların yolu, alanı yok ediliyormuş' filan. 'Körfez Geçişi yapılmamalıymış.' Sipariş bir haber. Hiç aslı astarı yok, alakası yok. Burada birtakım istemezük grubu var, iş ciddiye bindi mi başlıyorlar, 'yavaş yavaş nasıl engelleriz'... O yollara giriyorlar. İzmir Körfez Geçiş Projesi, İzmir'in Marmarayı'dır. İzmir'in Yavuz Selim Köprüsü'dür, İzmir'in geleceğidir. İzmir'in 55 kilometrelik çevre yolunu kuzeyden güneye 6 dakikaya indiren projedir ama bu projede ben daha temkinli olacağım. İzmir gelip, istiyoruz demeden başlamayacağım. Proje hazır, her şey hazır. İzmir işine sahip çıksın." değerlendirmesinde bulundu.

İzmir-İstanbul otoyolunun İzmir-Manisa arasındaki 25 kilometrelik bölümün açıldığını hatırlatan Başbakan Yıldırım, "Bursa-İstanbul arası 45 dakika. Hayaldi. AK Parti bu AK Parti, hayali gerçeğe dönüştüren parti. Önümüzdeki senenin sonunda İstanbul-İzmir 2 saat 50 dakika." ifadesini kullandı.

- "Konak Belediye Başkanı kullansa ne olur, kullanmasa ne olur"

Konak Tünelleri'nden şimdiye kadar 40 milyonun üzerinde geçişin olduğunu belirten Yıldırım, "Konak Belediye Başkanı kullansa ne olur, kullanmasa ne olur, İzmir kullanıyor." dedi.

İzmir'e yeni bölge hastanesinin yapıldığını, Çiğli'ye 400 yataklı yeni bir hastane açıldığını hatırlatan Yıldırım, çevre yolunun Menemen'den Çandarlı'ya kadar olan 76 kilometrelik kısmının temelinin atıldığını söyledi.

Ankara-İzmir hızlı tren projesine de devam ettiklerini belirten Yıldırım, İzmir'e şimdiye kadar 43 milyar liralık yatırım yaptıklarını kaydetti.

Yıldırım, "Daha yolu başındayız, yapacak daha çok iş var. Yapılan her şey sonunda karşılığını alır. Bazen hemen, bazen üzerinden zaman geçer. Biz başka bir şey söyledik, biz hizmetlerimizi bize oy verenlere, vermeyenlere göre yapmıyoruz. Hakk'ın ve halkın rızası için yapıyoruz. Biz başkaları gibi kısa hesaplar içinde hiç olmadık, bundan sonra da olmayacağız." diye konuştu.

- Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi

Başbakan Yıldırım, 16 Nisan'da yapılan halk oylamasından sonra Türkiye'de her şeyin artık farklı olacağını söylediklerini, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini meydanlarda çok anlattıklarını belirterek, "Bizim anlattıklarımızın üzerine kafa karıştırmaları da çok oldu, yalan dolan, tezviratlar... Ama bütün olumsuzluklara rağmen o günlerde yaşadığımız ekonomideki olumsuzluklar, uluslararası çevrelerin, bazı art niyetli kesimlerin buna karşı önyargıları, karşı çıkmaları, Avrupa'nın, başka ülkelerin... Söke söke milletimiz aldı ve bu sistemi getirdi." dedi.

Yeni sistemle "milletin iradesinden başka hiçbir iradenin ülke yönetimine sulanamayacağını" dile getiren Yıldırım, milletin sandıkta yürütme ve yasamayı belirlemek üzere iki irade beyan edeceğini, bu iki iradenin ülkenin yönetimini üstleneceğini ifade etti.

Yıldırım, sürekli istikrarı getiren bu sistemin daha fazla hizmet, kalkınma ve demokrasi anlamına geldiğine işaret ederek, "Ülkemiz sonunda, inşallah çok değil iki dönem sonra dünyanın parmakla gösterilecek ülkeleri arasına girecek." dedi.

Yeni sistemde yüzde 50 artı 1 oy almadan kimsenin iktidar olamadığını, bunun için de Türkiye'nin her köşesinden destek almanın şart olduğunu dile getiren Yıldırım, "Bu ne demektir, her taraftan destek alıyorsan demek ki Türkiye'nin birliği, beraberliği, toprak bütünlüğü garanti altına alınmış oluyor. Kimsenin bu ülkeyi bölmeye gücü yetmez. Ne dedik, yolları böleriz Türkiye'yi böldürmeyiz, bu kadar basit." diye konuştu.

- Kuvvetler ayrılığı vurgusu

Yeni sistemde kuvvetler ayrılığının net olarak tanımlandığını vurgulayan Yıldırım, iktidar partisinin Meclisin üzerine çökemeyeceğini, yasamanın faaliyetlerini yapacağını anlattı.

Mevcut sistemde Mecliste iktidar partisinin dediği dışında bir şey olmadığını, güçler ayrılığının lafta kaldığını belirten Yıldırım, gerçek anlamda güçler ayrılığının geldiğini yasaları partilerin değil milletvekillerinin yapacağını, partilerin ikinci planda kalacağını aktardı.

"İktidar partisi" ya da "anamuhalefet partisi" diye tanımlamanın da kalmayacağını ifade eden Yıldırım, "Birinci çoğunluk partisi, ikinci çoğunluk partisi, üçüncü... Bu şekilde partiler olacak. Milletvekilleri tek başına kanun teklifi verecek. Destek toplarsa yasalaştıracak. Yani Meclis daha da güçleniyor." ifadelerini kullandı.

- "Uygulama 2019, 3 Kasım"

Başbakan Yıldırım, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde iki güç bulunduğunu, dolayısıyla kriz ihtimalinin ortadan kalktığını belirterek, şunları kaydetti: "(Nasıl olacak, iki güç olunca kriz daha fazla) diyebilirsiniz. Değil, çünkü ikisinin elindeki güç de aynı. Biri diğerine karşı bir harekete geçerse öbürünün de eşit silahı var tabiri caizse. Dolayısıyla ne yapacaklar, uzlaşacaklar. Uzlaşmaktan başka yolları yok. Öyle birilerinin arkasına saklanıp demokrasiye, mili iradeye ayar vermeye çalışanlar da artık mevta olacak. Sistem bu. Çiçek gibi bir sistem. Hiç merak etmeyin. Memleketin, milletin geleceği için güzel bir iş oldu. Bundan sonra altyapıyı hazırladık, sistemi kurguladık, vatandaşımız da kabul etti. Uygulama ne zaman, 2019, 3 Kasım. Bu yeni sistem için Cumhurbaşkanımızı inşallah tekrar cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde başa getirmek için şimdiden çalışmalara başlamamız lazım. Tekrar ilk günkü heyecan ve gelecek hedefleriyle beraber gayretlerimizi artırarak yola devam ediyoruz."

Başbakan Yıldırım’ın konuşmasından önce AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Öznur Çalık ve Hamza Dağ, kürsüye çıkarak partililerin Ramazan Bayramı'nı kutladı.