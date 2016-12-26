Yıldırım ile Bahçeli’den Kritik ‘Anayasa’ zirvesi

İki lider, komisyonda verilecek önergelerin çerçevesini çizdi.

Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin 21 maddelik Anayasa değişiklik teklifinin görüşmeleri geçen salı başladı. Bu arada AK Parti’de, Yıldırım’ın vekille yaptığı değerlendirme toplantısında ortaya çıkan görüşler çerçevesinde teklifte bazı değişikliklere gidilmesi yönünde tavır oluştu. İki partinin kurmayları, değişiklik yapılabilecek noktalarla ilgili önergeleri hazırladılar.

Yıldırım ile Bahçeli, dün Çankaya Köşkü’nde bir araya gelerek, hazırlanan önergelerin çerçevesinde mutabakat aradı. İki lider, “yedek milletvekilliği”, “doğuştan Türk vatandaşı” ifadeleri ve “HSYK üyelerinin sayısı” ile ilgili değişiklik üzerinde görüş birliği oluşturmak üzere bir araya geldi.Görüşmede, teklifte yapılacak değişikliklerin boyutu da belirlendi.