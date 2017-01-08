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Başbakan Yıldırım'ın Barzani ile Erbil'deki görüşmesi başladı

Başbakan Yıldırım'ın Barzani ile Erbil'deki görüşmesi başladı

  • İHA
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Irak'a iki günlük ziyaret gerçekleştiren Başbakan Yıldırım'ı, Erbil Uluslararası Havalimanı'nda, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, IKBY Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi, İçişleri Bakanı Kerim Sincari, Sağlık Bakanı Rekeft Heme Salih, Eğitim Bakanı Piştivan Sadık ile Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Fellah Mustafa törenle karşıladı. 
 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile Sağlık Bakanı Recep Akdağ da Yıldırım ile Erbil'e geldi.
 
Başbakan Yıldırım, Türkmen siyasetçilerle görüştü
 
Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyaret düzenlediği Irak’ta temaslarına devam ediyor. Yıldırım, Erbil’de Türkmen siyasetçilerle bir araya geldi. 
 
Başbakan Yıldırım, Bağdat'ta ve Erbil'de dini liderlerle görüştü
 
Başbakan Binali Yıldırım, temaslarda bulunmak üzere geldiği Bağdat'ta ve Erbil'de dini liderlerle bir araya geldi.  
 
Başbakan Yıldırım, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Allavi ile görüştü
 
Başbakan Binali Yıldırım, Bağdat temasları kapsamında Irak Cumhurbaşkanı Yardımcı İyad Allavi ile görüştü.  
  
Başbakan Yıldırım, Irak'ta Türk Büyükelçiliği binası inşaatını gezdi
 
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği binasının inşaatını gezen Başbakan Yıldırım, yetkililerden bilgi aldı. İşçiler tarafından tezahüratlarla karşılanan Başbakan Yıldırım, işçilerle sohbet etti.  

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