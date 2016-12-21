Son Dakika Haberleri E-gazete 22Bugünkü Star

ÞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMÝ

KÜLTÜR SANAT

YAÞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLÝTÝKA

  1. Haberler
  2. Politika

Yýldýrým ile vekillerin ‘Anayasa’ zirvesi

Baþbakan Yýldýrým, AK Partili vekillerle Anayasa deðiþiklik teklifini tartýþtý. Vekiller, “yedek vekillik” ve “doðuþtan Türk vatandaþý” ifadelerine itiraz etti. Baþbakan da iki konuda çalýþma yapýlmasý talimatý verdi.

  • ÞERÝFE GÜZEL
  • 1
  • 1
  • 0
  • 2
  • 0
  • 0
x

Baþbakan Binali Yýldýrým, milletvekilleriyle AK Parti Genel Merkezi’nde Anayasa deðiþiklik teklifine iliþkin toplantý yaptý. Teklifteki, kimlerin Cumhurbaþkaný adayý olabileceðiyle ilgili sýralamada yer alan “Doðuþtan Türk vatandaþý olma” koþulu milletvekillerinin eleþtirilerine hedef oldu. Vekiller, Batý Trakya doðumlu Çalýþma Bakaný Mehmet Müezzinoðlu’nun adýný vererek, “Müezzinoðlu ve onun konumunda olanlar aday olamýyorlar” görüþünü dile getirdi.  

MHP’YE SUNULACAK

Milletvekillerinin eleþtirdiði bir diðer konu da yedek vekillik oldu. Vekiller, “Belediye meclislerinde var bu uygulama, ama orada taným yapýlmýyor. Burada taným yapýlarak birilerine statü kazandýrýlýyor” dedi. “Adýný deðiþtirebiliriz. Yedek olmuyor sanýrým. Boþalanlarýn yerine denilebilir” karþýlýðýný veren  Yýldýrým da   “Yedek vekillik ve ‘doðuþtan Türk vatandaþlýðý’yla  ilgili çalýþma yapýn” talimatý verdi. Hazýrlanacak olan deðiþiklik önerileri, MHP’ye sunulacak. MHP kabul ederse deðiþiklikler yapýlacak. 

ÖNCE MECLÝS, SONRA ÇANKAYA

Arnavutluk Cumhurbaþkaný Bujar Nishani, TBMM Baþkaný Ýsmail Kahraman’ý Meclis’te ziyaret etti. Görüþmenin ardýndan Nishani, 15 Temmuz’daki darbe giriþimi sýrasýnda bombalanan Meclis’in hasar gören alanlarý gezip çiçek býraktý. Konuk Cumhurbaþkaný, daha sonra Çankaya Köþkü’nde Baþbakan Binali Yýldýrým’la görüþtü.

DEVAMI ÝÇÝN TIKLAYIN

Bu yazýya ilk siz yorum yapýn.

Yorumlar

Yorumlarýnýzý kendi özgün iradenizle yayýnlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylý ve doðrudan sorumluluðu tek baþýnýza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kurallarý ve Kullaným Koþullarý'ný kabul etmiþ sayýlýrsýnýz.

  • Lütfen birþeyler yazýnýz. Yorum alaný boþ býrakýlamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrasý yayýnlanacaktýr.
  • Mesajlarýnýz size hukiki sorumluluk doðurur.
  • Bir hata oluþtu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Baþbakan Yýldýrým: Cumhurbaþkaný yürütmeyle ilgili her türlü kararý kararname ile çýkartabilecek

Baþbakan Yýldýrým: Cumhurbaþkaný yürütmeyle ilgili her türlü kararý kararname ile çýkartabilecek

Muþ'ta asýrlýk gelenek böyle yaþatýlýyor

Muþ'ta asýrlýk gelenek böyle yaþatýlýyor

Teröre karþý dayanýþma maçý: Yýldýzlar Karmasý

Teröre karþý dayanýþma maçý: Yýldýzlar Karmasý

Cumhurbaþkaný Erdoðan Þžehitlere Saygý Maçý'nda

Cumhurbaþkaný Erdoðan Þžehitlere Saygý Maçý'nda

En Çok Okunanlar

ÞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMÝ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAÞAM

EKLER

HAKKIMIZDA