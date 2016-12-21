Yýldýrým ile vekillerin ‘Anayasa’ zirvesi
Baþbakan Yýldýrým, AK Partili vekillerle Anayasa deðiþiklik teklifini tartýþtý. Vekiller, “yedek vekillik” ve “doðuþtan Türk vatandaþý” ifadelerine itiraz etti. Baþbakan da iki konuda çalýþma yapýlmasý talimatý verdi.
- ÞERÝFE GÜZEL
Baþbakan Binali Yýldýrým, milletvekilleriyle AK Parti Genel Merkezi’nde Anayasa deðiþiklik teklifine iliþkin toplantý yaptý. Teklifteki, kimlerin Cumhurbaþkaný adayý olabileceðiyle ilgili sýralamada yer alan “Doðuþtan Türk vatandaþý olma” koþulu milletvekillerinin eleþtirilerine hedef oldu. Vekiller, Batý Trakya doðumlu Çalýþma Bakaný Mehmet Müezzinoðlu’nun adýný vererek, “Müezzinoðlu ve onun konumunda olanlar aday olamýyorlar” görüþünü dile getirdi.
MHP’YE SUNULACAK
Milletvekillerinin eleþtirdiði bir diðer konu da yedek vekillik oldu. Vekiller, “Belediye meclislerinde var bu uygulama, ama orada taným yapýlmýyor. Burada taným yapýlarak birilerine statü kazandýrýlýyor” dedi. “Adýný deðiþtirebiliriz. Yedek olmuyor sanýrým. Boþalanlarýn yerine denilebilir” karþýlýðýný veren Yýldýrým da “Yedek vekillik ve ‘doðuþtan Türk vatandaþlýðý’yla ilgili çalýþma yapýn” talimatý verdi. Hazýrlanacak olan deðiþiklik önerileri, MHP’ye sunulacak. MHP kabul ederse deðiþiklikler yapýlacak.
ÖNCE MECLÝS, SONRA ÇANKAYA
Arnavutluk Cumhurbaþkaný Bujar Nishani, TBMM Baþkaný Ýsmail Kahraman’ý Meclis’te ziyaret etti. Görüþmenin ardýndan Nishani, 15 Temmuz’daki darbe giriþimi sýrasýnda bombalanan Meclis’in hasar gören alanlarý gezip çiçek býraktý. Konuk Cumhurbaþkaný, daha sonra Çankaya Köþkü’nde Baþbakan Binali Yýldýrým’la görüþtü.
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