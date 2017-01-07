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Yıldırım, Irak Başbakanı İbadi ile bir araya geldi

Başbakan Binali Yıldırım, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile görüştü. Başbakanlık Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık bir saat sürdü.

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Görüşmenin ardından Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) toplantısına başkanlık edecek olan iki mevkidaş, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

BAŞBAKAN YILDIRIM, RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Başbakan Binali Yıldırım, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi tarafından resmi törenle karşılandı.

Başbakanlık Sarayı'nda gerçekleştirilen törende, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da hazır bulundu.

YDSK toplantısı en son Irak Başbakanı İbadi’nin, Türkiye’ye ziyarette bulunduğu 25-26 Aralık 2014 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.

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