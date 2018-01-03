Yıldırım’dan 61 ile 94 gezi
2017 yılında 12 ülkeye giden Başbakan Yıldırım, 61 ile 94 ziyaret yaptı. Seçim bölgesi olan İzmir 8 ziyaretle başı çekti. Geçen yıl önemli açılışlara da imza atan Yıldırım, 2018’de hız kesmeyecek.
- ŞERİFE GÜZEL ANKARA
2017’yi ziyaretler, temel atma törenleri ve açılışlarla yoğun bir tempoda tamamlayan Başbakan Binali Yıldırım, 61 ile 94 ziyaret gerçekleştirdi. Yıldırım, seçim bölgesi İzmir’e 8, memleketi Erzincan’a 4, Eskişehir-Kayseri-Kırıkkale’ye ise üçer kez gitti. Ardahan, Artvin, Karabük, Çankırı, Hakkari, Şırnak, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa, Antalya, Sivas, Elazığ, Burdur, Edirne ve Mersin’i de ikişer kez ziyaret eden Başbakan, senenin son gününü ise Burdur ve Isparta’da tamamladı. 2017’yi temel atma ve açılışlarla geçiren Başbakan Yıldırım, 2018’de de hız kesmeyecek. 2018’de Yıldırım’ın gündeminde ‘Kalkınma’, ‘Yatırım’ ve ‘İstihdam’ başlıkları ile yüksek faiz ve enflasyonla mücadele ilk sıralarda yer alacak. 2018 yılı ayrıca Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uyum yasalarının düzenleneceği ve FETÖ ile mücadele davalarının sonuçlanmasının beklendiği bir yıl olacak.
BÜYÜK AÇILIŞLAR
Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 2018 yılında önemli açılışlara da imza atacak. Bu yılın en önemli açılışı İstanbul Üçüncü Havalimanı olacak. Havaalanına ilk uçak şubat ayında inecek ancak resmi açılışı 29 Ekim’de yapılacak. Erdoğan’ın, ‘rüyam’ dediği çılgın proje Kanal İstanbul’un temelinin 2018’de atılması planlanıyor. Ovit Tüneli, Artvin’i sahille birleştirecek olan Cankurtaran Tüneli, İzmir-Manisa yolundaki Sabuncubeli Tüneli ve Van-Hakkari yolundaki Güzeldere Tüneli de 2018 yılında açılışı yapılacak önemli projelerden biri olacak. Yıldırım, 2018 yılında ardı ardına metro açılışları da gerçekleştirecek. Marmaray’ın devamı olan Gebze-Halkalı hattının açılışını yapacak olan Başbakan Yıldırım, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının test sürüşlerini başlatacak.
12 ÜLKEYE GİTTİ, 15 MEVKİDAŞINI AĞIRLADI
2017’de birçok ülkeye ziyaret gerçekleştiren Başbakan Yıldırım, ilk gezilerinden birini Irak’a yaptı. Somali Konferansı’na katılmak ve İngiltere Başbakanı Theresa May’ın davetlisi olmak üzere iki kez İngiltere’ye giden Yıldırım, Türkiye’den Vietnam’a, Başbakan düzeyindeki ilk ziyareti gerçekleştiren isim oldu. Vietnam’ın yanı sıra Singapur’da da temaslarda bulunan Yıldırım, vize krizinin yaşandığı dönemde ABD’ye kritik ziyaretiyle dikkat çekti. Gürcistan, Malta, Yunanistan, Güney Kore, Bangladeş ve Suudi Arabistan da Yıldırım’ın gittiği diğer ülkeler arasında yer aldı. Başbakan, 15 mevkidaşını da Türkiye’de ağırladı.
BAYKAL’I ARADI
Başbakan Yıldırım, Almanya’da tedavi gören CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’la telefonda görüşerek, “Geçmiş olsun” dileklerini yineledi. Tedavi süreci ve sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.
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