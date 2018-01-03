Yıldırım’dan 61 ile 94 gezi

2017’yi ziyaretler, temel atma törenleri ve açılışlarla yoğun bir tempoda tamamlayan Başbakan Binali Yıldırım, 61 ile 94 ziyaret gerçekleştirdi. Yıldırım, seçim bölgesi İzmir’e 8, memleketi Erzincan’a 4, Eskişehir-Kayseri-Kırıkkale’ye ise üçer kez gitti. Ardahan, Artvin, Karabük, Çankırı, Hakkari, Şırnak, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa, Antalya, Sivas, Elazığ, Burdur, Edirne ve Mersin’i de ikişer kez ziyaret eden Başbakan, senenin son gününü ise Burdur ve Isparta’da tamamladı. 2017’yi temel atma ve açılışlarla geçiren Başbakan Yıldırım, 2018’de de hız kesmeyecek. 2018’de Yıldırım’ın gündeminde ‘Kalkınma’, ‘Yatırım’ ve ‘İstihdam’ başlıkları ile yüksek faiz ve enflasyonla mücadele ilk sıralarda yer alacak. 2018 yılı ayrıca Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uyum yasalarının düzenleneceği ve FETÖ ile mücadele davalarının sonuçlanmasının beklendiği bir yıl olacak.

BÜYÜK AÇILIŞLAR

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 2018 yılında önemli açılışlara da imza atacak. Bu yılın en önemli açılışı İstanbul Üçüncü Havalimanı olacak. Havaalanına ilk uçak şubat ayında inecek ancak resmi açılışı 29 Ekim’de yapılacak. Erdoğan’ın, ‘rüyam’ dediği çılgın proje Kanal İstanbul’un temelinin 2018’de atılması planlanıyor. Ovit Tüneli, Artvin’i sahille birleştirecek olan Cankurtaran Tüneli, İzmir-Manisa yolundaki Sabuncubeli Tüneli ve Van-Hakkari yolundaki Güzeldere Tüneli de 2018 yılında açılışı yapılacak önemli projelerden biri olacak. Yıldırım, 2018 yılında ardı ardına metro açılışları da gerçekleştirecek. Marmaray’ın devamı olan Gebze-Halkalı hattının açılışını yapacak olan Başbakan Yıldırım, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının test sürüşlerini başlatacak.