Başbakan Yıldırım'dan Güneycelilere 'Erdoğan' sürprizi

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya ilçesindeki Emek Merkez Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra Emek Barış Taksi Durağı'nı ziyaret etti.

Taksicilerin sorunlarını dinleyen Yıldırım'a, çay ve simit ikram edildi. Taksiciler ziyarette Yıldırım'a, ticari araç sahiplerine ÖTV ödemeden araç satın alabilme imkanı getirildiği için teşekkürlerini iletti.

Durağın telefonlarına da cevap veren Yıldırım, kendisini tanımayan bir müşteriye nereye gideceğini sordu. Esenboğa Havalimanı'na gideceğini söyleyen müşteriye kendisini tanıtan Yıldırım, "Cuma namazına buraya geldik, şimdi durağa uğradık, sizin sesinizi duyma şansını da bulduk bu vesileyle." dedi.

Taksinin havalimanına 100 liraya gittiğini söyleyen Yıldırım'a, telefondaki müşteri, "85 liraydı, ne zaman 100 lira oldu?" diye sordu. Yıldırım, bunun üzerine taksicilerin 85 liraya da götürebileceğini söyledi.

Telefonu kapattığı sırada, "zil sistemi" üzerinden bir müşterinin taksi çağırdığını gören Yıldırım, "Görüyor musunuz, bereketli geldik." ifadesini kullandı.

Taksicilerle hatıra fotoğrafı çektiren Yıldırım, ardından durağın karşısındaki Güneyce Çay Salonu'na geçti.

"Uşaklar, bir tek çayla mı uğurlayacaksınız Başbakan'ı?"

Burada vatandaşlara çay içen ve sohbet eden Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hemşehrileriyle telefonla görüştürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "hayırlı cumalar" diyen Yıldırım, "Biz de namazdan çıktık, İkizdere, Güneycelilerin kahvesinde çay içiyoruz. İlla 'Reisimizin sesini duyalım.' dediler." şeklinde konuştu.

Bunun üzerine "Uşaklar, bir tek çayla mı uğurlayacaksınız Başbakan'ı?" diye soran Erdoğan'a, vatandaşlar, "Yemek de ısmarlarız." karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Lahananuz nereyedur, sarmanuz nereyedur?" diye sorması üzerine renkli anlar yaşandı. Erdoğan'a, hemşehrileri, "Hepsi var, haber vermedi bize, aniden geldi." dedi.

Erdoğan "Hayırlısı olsun. Hayırlı cumalar." diyerek hemşehrilerini selamladı.

Yıldırım, üniversitelileri masasına davet etti

Daha sonra Emek semtindeki bir restorana geçen Yıldırım, bir grup üniversite öğrencisini masasına davet etti. Yıldırım, öğrencilerin kendisine ilettiği sorunlar üzerine, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç'ı telefonla aradı.

Yıldırım, daha sonra aynı mahallede karnelerini alan ilköğretim öğrencilerine karne hediyesi verdi, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.