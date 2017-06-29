Başbakan Yıldırım'dan Macaristan Başbakanı Orban'a forma sürprizi!

Başbakan Yıldırım, futbola olan tutkusu ve Türkiye'den de Galatasaray Futbol Takımına ilgi gösterediği bilinen Macaristan Başbakanı Orban'a, Galatasataylı futbolcuların imzaladığı forma ve futbol topunu hediye etti.

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Macaristan Başbakanı Viktor Orban onuruna resmi akşam yemeği verdi.

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Macaristan Başbakanı Viktor Orban onuruna resmi akşam yemeği verdi. Yemeğe, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban Türkiye’de

Macaristan Başbakanı Viktor Orban resmi davetli olarak bugün Budapeşte'den İstanbul'a geldi. THY'nin tarifeli seferiyle saat 12.15'te Türkiye'ye gelen konuk Başbakan Viktor Orban'ı Atatürk Havalimanı'nda İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Ulutaş ve diğer ilgililer karşıladı.

Orban daha sonra Yeşilköy'deki bir otelde Türk işadamlarıyla biraraya geldi. Macaristan'da yatırım ve ticaret olanaklarının konuşulduğu toplantıya, Macaristan Başbakanı Viktor Orban kabinesindeki yedi bakanla birlikte katıldı.