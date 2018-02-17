Yıldırım-Juncker görüşmesinde Avrupa Birliği'nin vizesiz seyahat taahhüdünü en kısa sürede gerçekleştirmesi gerektiği belirtildi

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım'ın, 54. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı kapsamında, AB Komisyonu Başkanı Juncker ile görüşmesinde, Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.

AB'nin, 18 Mart mutabakatı kapsamında, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat taahhüdünü mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirmesi gerektiğinin belirtildiği görüşmede, 26 Mart'ta yapılacak Türkiye-AB Liderler Zirvesi'nin yapıcı bir havada cereyan etmesi ve ilişkilerde olumlu bir döneme girilmesinin arzu edildiği vurgulandı.