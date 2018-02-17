Yıldırım-Juncker görüşmesinde Avrupa Birliği'nin vizesiz seyahat taahhüdünü en kısa sürede gerçekleştirmesi gerektiği belirtildi
Başbakan Binali Yıldırım ile Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in görüşmesinde, AB'nin, 18 Mart mutabakatı kapsamında, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat taahhüdünü mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirmesi gerektiği belirtildi.
- AA
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım'ın, 54. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı kapsamında, AB Komisyonu Başkanı Juncker ile görüşmesinde, Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.
AB'nin, 18 Mart mutabakatı kapsamında, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat taahhüdünü mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirmesi gerektiğinin belirtildiği görüşmede, 26 Mart'ta yapılacak Türkiye-AB Liderler Zirvesi'nin yapıcı bir havada cereyan etmesi ve ilişkilerde olumlu bir döneme girilmesinin arzu edildiği vurgulandı.
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