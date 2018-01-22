Yıldırım-Kılıçdaroğlu görüşmesi sona erdi

Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen ve 50 dakika süren baş başa görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yıldırım, 20 Ocak itibarıyla Suriye'nin Afrin bölgesine, orada uzun süredir konuşlanmış terör örgütü elamanlarını yok etmek amacıyla bir harekat başlattıklarını anımsattı.

Harekatın adının çok anlamlı olduğunu vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti: "Afrin, zeytini ile meşhur bir bölge. Afrin'e yapılan harekat bir barış harekatıdır. Afrin'de yaşayan Arap, Kürt, Türkmen ve diğer etnik gruplara sahip yerel halkın PKK ve DEAŞ terörünün baskısından kurtarılması, onların özgürlüğüne kavuşturulması, yerlerinden yurtlarından edinilmesinin önüne geçirilmesi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da belirttiği gibi hassasiyetlerimiz var. Hassasiyetlerimiz nedir? Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve bölgede terör örgütlerinin baskı, zulüm yaparak halkı yıldırmalarının önüne geçilmesi ve bütün bunları yaparken de sivillerin zarar görmemesi."

Yıldırım, üçüncü gününde harekatın başarıyla devam ettiğini, ilk 2 günde yapılan çalışmalarla 100'ün üzerinde muharip uçakla belirlenen 170'den fazla hedefin imha edildiğini, uçakların görevini tamamlayarak yerlerine döndüğünü belirtti.

Kara harekatının da 21 Ocak itibarıyla de başladığına işaret eden Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu: "Şu ana kadar herhangi bir asker kaybımız yoktur ancak Kilis'te konuşlu askerlerimize taciz saldırıları olmuş ve 1 askerimiz hafif şekilde yaralanmıştır. Dün akşam 22.00 sıralarında icra edilen hava harekatıyla daha önce Reyhanlı'ya roket gönderen Afrin'deki nokta bombalanmış ve etkisiz hale getirilmiştir. Bugün geçtiğimiz yakın süre içerisinde Kırıkhan'a yine bir füze gönderilmiş ve bir TEDAŞ görevlisi şehit olmuştur. Bu konuyla ilgili de gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. Burada bir şeyi memnuniyetle ifade etmek isterim ki bu harekata milletimiz tam anlamıyla destek vermektedir. 80 milyon tek yürek halinde kahraman Mehmetçiğimizin başarısı için desteğini, duasını sürdürmektedir. Aynı zamanda siyasi partilerimiz, başta ana muhalefet partisinin değerli genel başkanı olmak üzere MHP de bu harekata tam destek vermektedir. Harekatın karşısında cılız bazı çatlak sesler çıkmakla beraber herhangi bir yurt çapında toplumsal olay gündeme gelmemiştir. Gerek sosyal medyadan gerek geleneksel medyadan yapılan bazı açıklamalar, yasalara aykırı, halkı isyana çağıran açıklamaların muhatapları hakkında da gerekli soruşturmalar yapılmaktadır."

Başbakan Yıldırım, kısa süre içinde bu harekatı tamamlayıp hem Afrin'de yaşayan insanların huzura kavuşması hem de Türkiye'ye, Türkiye'nin sınırlarına, Hatay'da, Kilis'te, civarda bulunan karakollara, köylere, ilçelere yapılan saldırıların ve tehditlerin tamamen ortadan kaldırılmasını sağlanacağını bildirdi.

Yıldırım, verdikleri destekten dolayı millet ve hükümeti adına CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti.

- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise Başbakan Yıldırım ile son derece verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Türkiye'nin sınır güvenliğinin çok ama çok önemli olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, bulunulan coğrafyanın sınır güvenliğine önem verilmesini zorunlu kıldığını belirtti.

"Zeytin Dalı Harekatı kaçınılmaz olarak ülkenin gündemine gelmiştir. Kahraman askerlerimiz mücadelelerini sürdürüyorlar. En büyük arzumuz kimsenin burnu kanamadan ülkelerine dönmeleri." diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Suriye'nin toprak bütünlüğü çok önemli. Dolayısıyla askerlerimiz görev yaparken bir taraftan terör ve terör örgütlerini cezalandırırken öte yandan Suriye'nin toprak bütünlüğüne de bir anlamda katkı yapıyorlar. Bu bağlamda biz kahraman ordumuzun görevini başarıyla yerine getirmesini arzuluyoruz. Allah onların yardımcısı olsun. En büyük dileğimiz bu."