Yılın fotoğrafı 15 Temmuz’dan

AA’nın, Türkiye’nin yanı sıra dünyanın farklı coğrafyalarından haber, yaşam ve spor kategorilerinde toplam 45 kareye yer verdiği “Yılın Fotoğrafları” oylamasına 165 bin 560 kişi katıldı. Aralık boyunca devam eden oylamada, haber kategorisinde Elif Öztürk’ün “Türkiye Darbe Girişimine Karşı Tek Yürek” fotoğrafı 6 oy farkla birinciliği elde ederken, yaşamda Cem Genco’nun “Gözyaşı’nın Babası İçin Çağrısı Karşılık Buldu”, sporda ise Bülent Doruk’un “Şenol Güneş” başlıklı fotoğrafları birinci oldu.

YAŞAM

“Gözyaşı’nın Babası İçin Çağrısı Karşılık Buldu” başlıklı fotoğrafta, Suriye’de iki bacağını, sağ el parmaklarını, gözlerini ve işitme yetisini kaybeden Halid Nasır ve 5 yaşındaki kızı Gözyaşı’nın mutluluğu yansıyor.

SPOR

“Şenol Güneş” başlıklı fotoğrafta ise Spor Toto Süper Lig’de sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş’ın Teknik Direktörü Şenol Güneş’in yaşadığı sevinç görülüyor.

HABER