Yoksul çöl ülkesi Somali milyonluk rüşveti reddetti

RÜŞVET 10 MİLYON DOLAR

Terör Örgütü FETÖ’nün özelikle Afrika’daki okulların kapatılmaması için okulun bulunduğu ülkelerdeki devlet yöneticileri, politikacılar ile bürokratlara milyonlarca dolar teklif ettiği öğrenildi. 2010 yılındaki açlık ve insani krizin ardından Türkiye’nin yardım elini uzattığı ve terör batağından kurtardığı Somali’de de okul açan FETÖ 15 Temmuz darbe girişiminin ardından örgütün okullarını kapatma kararı alan Somali yönetimine nakit 10 milyon dolar teklif etti. Okulların kapatılmaması karşılığında teklif edilen 10 milyon doları reddeden Somalili yetkilerin anında FETÖ okullarını kapatarak örgüte unutamayacağı bir ders verdi. FETÖ’nün aynı yöntemi kullanarak başka ülkelerde de girişimlerde bulunduğu belirtiliyor. Kumpas, rüşvet ve yasadışı operasyonlarla bulunduğu yeri işgal etmeyi hedefleyen FETÖ’nün Türkiye’nin yürüttüğü diplomatik girişimler sonucu yine başarısız olduğu öğrenildi.