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YSK'dan CHP'ye ret

Yüksek Seçim Kurulu, 'CHP'nin referandum sonuçlarının açıklanması için Danıştay'ı bekle teklifinin' reddedildiğini açıkladı.

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Yüksek Seçim Kurulu, "CHP'nin referandum sonuçlarının açıklanması için Danıştay'ı bekle teklifinin" reddedildiğini açıkladı.
 
YSK böylece Danıştay'ı beklemeden resmi sonuçları açıklayacak.
 

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