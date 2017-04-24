YSK'dan CHP'ye ret
Yüksek Seçim Kurulu, 'CHP'nin referandum sonuçlarının açıklanması için Danıştay'ı bekle teklifinin' reddedildiğini açıkladı.
Yüksek Seçim Kurulu, "CHP'nin referandum sonuçlarının açıklanması için Danıştay'ı bekle teklifinin" reddedildiğini açıkladı.
YSK böylece Danıştay'ı beklemeden resmi sonuçları açıklayacak.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.