YSK’dan Kılıçdaroğlu’na suç duyurusu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 16 Nisan referandum sonuçlarını “gayri meşru” diye niteleyerek, “hayır” oylarının yüzde 51.2 çıktığına dair iddialarını ispatlamaya çağırdı. Kurul’dan yapılan açıklamada, “Anılan oranı yansıtan sandık bazlı belgelerin kamuoyuna ve Kurulumuza açıklanması gerekir” denildi. YSK ayrıca Kılıçdaroğlu’nun “YSK içine çöreklenmiş bir grup çete mensubu” ifadelerine de tepki göstererek, suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu. YSK Başkanı Sadi Güven imzasıyla yapılan açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu’nun önceki gün bir TV programında sarf ettiği sözlere yanıt verildi.

HER PARTİDEN ÜYE VAR

Kılıçdaroğlu’nun, 16 Nisan referandumunda “Hayır çıktı elbette. 51.2 hayır çıktı” dediği ve “gayri meşru” iddiasında bulunduğu hatırlatılan açıklamada, özetle şöyle denildi: 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılan halkoylamasının düzen içinde ve dürüstlükle yürütülmesi için gereken önlemleri almıştır. Sandıklarda görev yapan 7 kişiden en az 5 kişisi siyasi parti temsilcisi. Kararlar, 11 Yüksek Mahkeme Üyesi ve AK Parti, CHP, MHP ve HDP temsilcisinin hazır olduğu toplantıda, hiçbir sandık sonucu Kurula yansımadan alındı. 7 Haziran 2015 Milletvekili seçiminde sandık kurulu mührü basılmayan oy pusulaları hakkında HDP aynı gerekçelerle, oyların geçerli sayılmasını istedi.

CHP AKSİ GÖRÜŞTEYDİ

Kılıçdaroğlu’nun yüzde 51.2 HAYIR çıktı ifadesinin dayanaktan yoksun olduğu açıktır. Anılan oranı yansıtan sandık bazlı belgelerin kamuoyuna ve Kurulumuza açıklanması gerekir.

FEZLEKESİ HAZIRLANDI

Kimsenin Yüksek Mahkeme olan Yargıtay ve Danıştay Genel Kurullarınca kendi üyeleri arasından salt çoğunlukla seçilen YSK üyelerine, ‘YSK’nın içine çöreklenmiş bir grup çete mensubu’ deme hakkı yoktur. Bu şekildeki hakaret içeren önceki ifadeleri nedeniyle ilgili hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurularında bulunuldu. Başsavcılıkça düzenlenen fezlekenin TBMM’ye iletilmek üzere ilgili mercie gönderildiği öğrenilmiştir.